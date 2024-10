Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 26/09/2024

Os índices nos EUA terminaram a sessão de ontem em terreno negativo.

Durante a sessão asiática, observámos novos ganhos. Os índices chineses estão a subir cerca de 1,20%, o índice SG20cash de Singapura está a ganhar 0,50%, o índice AU200.cash australiano está a subir 0,70% e o índice JP225 japonês está a subir 1,00%.

As quedas de ontem dos índices bolsistas dos EUA foram apoiadas por uma forte recuperação do dólar, que voltou a testar a zona de suporte de quase três anos perto dos 100 pontos. O índice USDIDX subiu mais de 0,70% até o final do dia.

As minutas da última reunião do BOJ em julho foram publicadas hoje. Os decisores políticos do Banco do Japão estavam divididos quanto à rapidez com que o banco central deveria continuar a aumentar as taxas de juro. Embora o BOJ tenha aumentado inesperadamente as taxas de juro de curto prazo para 0,25% por uma votação de 7:2 na reunião de julho, manteve-as inalteradas na reunião seguinte, em setembro.

Apenas dois membros do conselho viram a possibilidade de novas subidas das taxas. O iene japonês é uma das moedas mais fracas de hoje, embora as quedas não sejam significativas. USDJPY está em alta de 0,05% para 144,7000.

A China está a considerar recapitalizar os seus maiores bancos estatais com até 1 trilião de yuans (142,39 mil milhões de dólares). Este é mais um passo no plano de estímulo económico anunciado no início desta semana. A recapitalização tem como objetivo aumentar a capacidade dos bancos para apoiar a economia em dificuldades.

O ouro está a ganhar mais 0,16% para 2660 USD, e a prata está a valorizar cerca de 0,30% para 31,800 USD.

A governadora da Reserva Federal, Adriana Kugler, disse que apoia fortemente a recente decisão do Fed de cortar a taxa dos fundos federais em 50 pontos base. Kugler acredita que seria apropriado fazer cortes adicionais nas taxas nas próximas reuniões se a inflação continuar a diminuir como esperado.

O Congresso dos EUA aprovou ontem legislação para financiar o governo até dezembro e fornecer mais de 230 milhões de dólares em fundos de emergência para os Serviços Secretos. Os legisladores tinham um prazo até 30 de setembro para aprovar novas leis de financiamento e evitar um encerramento do governo. A nova legislação prolonga este prazo até 20 de dezembro e financia o governo aos níveis atuais até essa data.

No mercado das criptomoedas, estamos a assistir a uma nova consolidação após os recentes ganhos. A Bitcoin está a subir 0,55% para 63500 USD e permanece abaixo da zona de resistência acima dos 64000 USD. No caso da Ethereum está a valorizar 0,80% junto dos 2600 USD.

