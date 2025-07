ISM Services regressa acima dos 50📈

02:45 PM BST, Estados Unidos - Dados do PMI para junho:

S&P Global Services PMI: real 52,9; previsão 53,1; anterior 53,1;

S&P Global Composite PMI: real 52,9; previsão 52,8; anterior 52,8;

03:00 PM BST, Estados Unidos - Dados do ISM para junho:

ISM Non-Manufacturing PMI: real 50.8; previsão 50.8; anterior 49.9;

ISM Non-Manufacturing Prices: real 67,5; anterior 68,7;

ISM Non-Manufacturing New Orders: real 51,3; anterior 46,4;

ISM Non-Manufacturing Employment: real 47.2; anterior 50.7;

03:00 PM BST, Estados Unidos - Bens Duráveis para maio:

Pedidos de Fábrica: real 8,2% MoM; previsão 8,1% MoM; anterior -3,9% MoM;

Pedidos de fábrica sem transporte: real 0.2% MoM; anterior -0.6% MoM;

Bens Duráveis Excluindo Transporte: 0,5% MoM real; anterior 0,5% MoM;

Bens Duráveis Excluindo Defesa: real 15,5% MoM; anterior 15,5% MoM;

O ISM Services PMI de junho subiu para 50,8, assinalando um regresso a um crescimento modesto após a contração de maio. Isto foi impulsionado pela recuperação da atividade empresarial e das novas encomendas, que voltaram ambas a expandir-se. No entanto, o emprego voltou a registar uma contração e os pedidos em atraso diminuíram ainda mais, o que sugere uma fraca pressão da procura. Os preços permaneceram elevados, embora ligeiramente mais baixos do que em maio, indicando pressões contínuas sobre os custos. As entregas dos fornecedores desaceleraram modestamente e os estoques aumentaram. Embora o tom geral sugira estabilidade, os respondentes citaram a incerteza contínua, as preocupações com os custos e o impacto das tarifas, com algumas menções às tensões geopolíticas. A leitura reflete uma expansão lenta, mas estável, em meio a sinais contraditórios.

As pequenas empresas alargam os seus ganhos com a leitura positiva do ISM e o crescimento das novas encomendas. Fonte: xStation5