Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 26/11/2024

A sessão de ontem em Wall Street foi marcada por ganhos; o DJIA e o Russell 2000 ganharam quase 1% e 1,5%, respetivamente, embora o Nasdaq 100 e o S&P 500 tenham subido ligeiramente. No entanto, esta manhã os futuros estão a recuar -0,2-0,4%, após uma sessão bastante fraca na Ásia, com o Nikkei a recuar quase -1% e o Hang Seng da China a subir menos de 0,1%.

Não foram divulgadas quaisquer leituras macro importantes (exceto o PPI japonês) durante a sessão asiática; os mercados aguardam os dados do índice do Conference Board dos EUA sobre os sentimentos dos consumidores e os dados sobre as vendas de casas, agendados para as 15:00 GMT, com um calendário macro europeu muito ligeiro hoje. As minutas da Fed da última reunião estão agendadas para as 19:00 GMT

O dólar americano está a valorizar ligeiramente, e a queda de ontem das yields a 10 anos abaixo dos 4,3% não causou uma “inversão de tendência” no eurodólar, que está a perder 0,15% hoje. Donald Trump anunciou que uma das suas primeiras decisões será a imposição de tarifas de 25% sobre os produtos provenientes do México e do Canadá. Os analistas da Reuters concordam que as tarifas serão um problema mais amplo para os sectores tecnológico e automóvel

O petróleo mantém-se abaixo dos 70 dólares para o WTI e dos 73 dólares para o brent; os contratos estão a recuperar apenas um pouco hoje, após o sell-off de ontem causada pelo quase acordo de paz entre o Hezbollah e Israel, que teve a aprovação de Netanyahu. O representante dos EUA, McGawre, continua no Médio Oriente e espera-se que a paz com o Líbano seja o primeiro passo para o sucesso das negociações com o Hamas na Faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, Israel atacou ontem uma alegada rota de transporte de armas do Irão para a Síria. O gás natural regista uma ligeira subida

A Bitcoin testou momentaneamente a zona de suporte nos $ 93.000, apagando parte das recentes subidas, mas esta manhã está a ser negociada novamente perto dos US $ 95.000.

Kashkari, da Fed, indicou que o crescimento da produtividade dos EUA pode ter aumentado significativamente a taxa de juro neutra; considera plenamente justificada a “discussão” de um corte de 25 pontos base em setembro. Indicou que a geopolítica e as tarifas são atualmente os maiores riscos para as perspectivas económicas

Representante do Partido Democrático do Japão, Tamaki advertiu contra um aperto monetário excessivo, que, na sua opinião, poderia conduzir o país à deflação. Entretanto, dados recentes das empresas japonesas apontam para negociações salariais recorde. A inflação PPI no Japão (outubro), a nível interno, subiu 2,9% y/y vs. 2,5% previsto e 2,4% anteriormente

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.