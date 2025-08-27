Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 27/08/2025

As ações tecnológicas na Ásia valorizaram após a sessão positiva de ontem em Wall Street, antes dos resultados da Nvidia, com os investidores a aguardarem as perspectivas da empresa sobre a procura de chips para avaliar se a recuperação global desde abril pode continuar. A Nvidia apresentará os seus resultados após o fecho do mercado dos EUA; as ações estão perto do ATH

A IA manteve-se no centro das atenções, com a Cambricon da China a subir até 8,2%, atingindo um máximo histórico devido aos fortes lucros. As ações da Nikon subiram 21% após informações de que a EssilorLuxottica (fabricante de Ray-Ban) poderá aumentar a sua participação.

Os futuros das ações dos EUA e da Europa também subiram ligeiramente antes do relatório da Nvidia, no entanto, os sentimentos mais gerais durante a sessão asiática (ex-tecnologia) foram mais fracos; os índices chineses são os que mais estão a deslizar hoje

O índice do dólar valorizou 0,2% , invertendo a queda de terça-feira ligada à decisão de Trump de demitir a governadora do Fed, Lisa Cook. O ouro caiu quase 0,5% , os títulos do Tesouro mantiveram-se estáveis após quedas anteriores nos títulos de longo prazo nos EUA, França e Reino Unido.

O CPI australiano saiu acima do esperado, subindo 2,8% em julho face aos 2,3% e 1,9% anteriormente. O trabalho de construção realizado aumentou 3% trimestralmente contra 1% exp. e 0% anteriormente. Apesar dos dados “inflacionistas”, o AUD valoriza apenas ligeiramente face ao dólar americano

Os dados dos lucros industriais da China mostraram um ritmo de declínio mais lento em julho, sugerindo que as medidas contra o excesso de capacidade podem estar a aliviar as pressões.

Trump impôs uma tarifa de 50% sobre produtos indianos , a mais severa da Ásia, em retaliação pelas compras de petróleo russo pela Índia, marcando uma viragem acentuada nas relações EUA-Índia.

