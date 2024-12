Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 27/12/2024

Os mercados asiáticos registaram ganhos esta madrugada, com o Japão a liderar os ganhos, com o Nikkei a subir 2,1%, na sequência de dados sobre a inflação em Tóquio mais fortes do que o previsto. As ações chinesas registaram ganhos modestos, com o CSI 300 a subir 0,4%, enquanto o KOSPI da Coreia do Sul caiu mais de 1,5%, devido à turbulência política em torno da votação de destituição do presidente interino Han Duck-soo.

O IPC subjacente de Tóquio aumentou para 2,4% em dezembro, contra 2,2% em novembro, mantendo vivas as expectativas de uma subida das taxas do BOJ. Alguns decisores políticos do BOJ consideraram que as condições estão a alinhar-se para uma mudança a curto prazo, com um a prever uma ação “num futuro próximo”, embora as opiniões permaneçam divididas quanto ao momento, devido às incertezas em torno das políticas do novo Presidente Trump.

O iene japonês valorizou depois de o ministro das Finanças, Kato, ter reiterado os avisos contra movimentos excessivos da moeda, com o USD / JPY a descer 0,3% para 157,59. O índice do dólar manteve-se perto dos máximos de dois anos, mantendo a maioria das moedas asiáticas sob pressão. O USD/INR atingiu novos máximos históricos acima dos 85,7.

Os lucros industriais da China diminuíram 7,3% em termos homólogos em novembro, melhorando em relação à queda de 10% registada em outubro, mas ainda a caminho do seu pior desempenho anual desde 2000. O Banco Mundial reviu ligeiramente em alta a sua previsão de crescimento para a China em 2024, para 4,9%, embora alertando para a persistência de ventos contrários decorrentes da fraca confiança das famílias e dos desafios do sector imobiliário.

Os preços do petróleo mantiveram-se estáveis, com o Brent a $72,76 e o WTI a $69,61, com ganhos semanais modestos devido às esperanças de estímulo da China. Os dados da API mostraram que os inventários de petróleo dos E.U. caíram 3,2 milhões de barris na semana passada.

O ouro continua a ser negociado estável em torno dos US $ 2.633.

A Bitcoin voltou a recuar. Mais de US $ 14 mil milhões em opções de Bitcoin e US $ 3,8 mil milhõesem opções de Ethereum deverão expirar esta sexta-feira, o que pode trazer momentos de maior volatilidade nos mercados.

A BYD enfrentou controvérsia no Brasil depois que as autoridades trabalhistas identificaram tráfico humano envolvendo trabalhadores chineses no local de construção de sua fábrica. O incidente provocou raras críticas internas à BYD na China e levantou preocupações sobre a rápida expansão global do fabricante de EV em meio a um maior escrutínio.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.