Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 28/02/2025

Os mercados asiáticos caíram a pique na sexta-feira, com o Nikkei 225 do Japão a cair 3,2% para o seu nível mais baixo desde meados de setembro, enquanto o KOSPI da Coreia do Sul caiu 3,1%. O sell-off acontece na sequência também das quedas registadas pelas ações da Nvidia, apesar de os lucros terem sido melhores do que o previsto, com os investidores a concentrarem-se nas preocupações com a margem de lucro. As ações da SoftBank caíram 5,3%, a Tokyo Electron caiu 5,1%, enquanto a Samsung Electronics e a SK Hynix caíram 2,2% e 4,7%, respetivamente.

Trump reafirmou os planos tarifários , confirmando que as tarifas de 25% sobre as importações mexicanas e canadianas entrarão em vigor a 4 de março, juntamente com uma taxa adicional de 10% sobre os produtos chineses. A China está a preparar uma reunião do Congresso Nacional do Povo na próxima semana, onde os analistas esperam que sejam anunciados mais estímulos. As ameaças tarifárias provocaram a queda de moedas sensíveis ao comércio, como o dólar australiano (-0,4%) e o won sul-coreano (-0,7%).

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 2,6% esta sexta-feira, mas continua a registar ganhos de quase 15% em fevereiro, impulsionado pelo entusiasmo dos investidores em torno dos avanços da IA da DeepSeek. Apesar das preocupações com as tarifas dos EUA, as ações tecnológicas chinesas subiram, com as acções da Alibaba a subirem 48% e as da Xiaomi a subirem mais de 37% este mês. A DeepSeek, considerada comparável a empresas líderes como a OpenAI, reforçou a confiança nas capacidades tecnológicas da China.

O mercado imobiliário japonês enfraqueceu ainda mais , uma vez que o número de habitações iniciadas diminuiu 4,6% em janeiro, em comparação com o ano anterior, o que representa uma subida acentuada em relação à queda de 2,5% registada em dezembro e ultrapassa as previsões do mercado de uma queda de 2,6%. Este é o nono mês consecutivo de contração e o ritmo mais rápido desde agosto. Entretanto, os principais preços no consumidor em Tóquio aumentaram 2,2% em fevereiro, numa base anual, desacelerando em relação ao aumento de 2,5% registado em janeiro, mas mantendo-se acima do objetivo de 2% do Banco do Japão.

Os preços do petróleo recuaram nas negociações asiáticas, com o Brent a cair 0,4% para $73,30 e o WTI a cair 0,4% para $69,70 por barril. Ambas as referências estão a caminho da sua primeira queda mensal desde novembro, uma vez que as ameaças tarifárias de Trump e as preocupações com o crescimento económico global superaram as preocupações com a interrupção da oferta devido às sanções da Venezuela e à campanha de "pressão máxima" do Irão. A OPEP+ está atualmente a deliberar sobre se deve prosseguir com um aumento da produção planeado para abril.

O dólar americano volta a valorizar contra a maioria das moedas, com os investidores a aguardarem pelos resultados do PCE, o que poderia influenciar a trajetória da taxa de juros da Reserva Federal. O índice do dólar subiu 0,1% no comércio asiático, enquanto a maioria das moedas asiáticas ampliaram suas quedas. O iene japonês contrariou a tendência, subindo 0,2% para 149,60 contra o dólar, apoiado pelos dados de inflação de Tóquio e pelas expectativas de aumento da taxa do BOJ.

A Bitcoin quebrou abaixo dos US $ 80.000 pela primeira vez desde novembro, caindo até 5% para US $ 79.650 durante as negociações asiáticas. A criptomoeda perdeu um quarto de seu valor de mercado desde meados de dezembro, quando atingiu US $ 108,000, com o entusiasmo diminuindo pelas políticas de criptografia da administração Trump. O éter também caiu quase 6% para uma baixa de 13 meses de $ 2,149, com a confiança do investidor também abalada por um hack recente de $ 1.5 mil milhões na bolsa Bybit.

A produção industrial da Tailândia contraiu menos do que o esperado em janeiro, caindo 0,85% ano a ano contra uma previsão de queda de 2,55%. Apesar de marcar o sexto mês consecutivo de contração numa base anual, a produção aumentou 8,7% em relação a dezembro. O Ministério da Indústria manteve a sua previsão de crescimento da produção de 1,5% a 2,5% este ano, citando as medidas de estímulo do governo, as exportações mais fortes, o turismo e o recente corte das taxas de juro do banco central.

