Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 28/07/2025

O tema principal da sessão de hoje é o acordo comercial preliminar entre os EUA e a União Europeia em matéria de direitos aduaneiros.

O acordo, embora seja ainda preliminar e necessite de mais pormenores, inclui vários elementos importantes: um limite máximo permanente de 15% para os direitos aduaneiros aplicáveis aos produtos da UE importados para os Estados Unidos, um compromisso da UE no sentido de adquirir energia americana no valor de 750 mil milhões de dólares (reduzindo a dependência dos fornecimentos russos) e um investimento adicional de 600 mil milhões de dólares da UE na economia americana.

Além disso, o acordo inclui um sistema de tarifas de 0% para 0% sobre uma série de produtos, incluindo todas as aeronaves e peças, equipamento de semicondutores, determinados produtos químicos, alguns medicamentos genéricos, alguns produtos agrícolas, recursos naturais, matérias-primas essenciais e outros.

A questão dos direitos aduaneiros sobre as bebidas alcoólicas continua a ser objeto de negociação.

Os mercados acionistas asiáticos terminaram mistos: O Nikkei 225 do Japão caiu cerca de 0,85%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong subiu 0,48%; o Shanghai Composite manteve-se praticamente estável.

O sentimento na região foi moldado pelas expectativas de novas conversações comerciais entre os EUA e a China em Estocolmo, com fortes indícios de que a atual trégua tarifária será prolongada por mais 90 dias, impulsionando o sentimento do mercado, especialmente na China.

De acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas, os lucros industriais na China caíram 4,3% em termos anuais em junho, após uma queda de 9,1% em maio.

Os futuros dos índices europeus e do S&P 500 dos EUA apontam para sólidos ganhos de cerca de 1% na abertura da sessão europeia, na sequência do acordo comercial do fim de semana entre os EUA e a UE.

A Samsung Electronics assinou um acordo plurianual de fabrico de chips no valor de 16,5 mil milhões de dólares com a Tesla, o que provocou um aumento das suas acções de 3,5% durante o dia.

No mercado cambial, o dólar americano abriu em alta, com o par EUR/USD a cair para 1,1740 após as notícias do acordo comercial UE-EUA e o anúncio do aumento das importações de energia dos EUA e do investimento na Europa.

As moedas de risco, como a libra esterlina, o AUD e o NZD, mantiveram-se fracas face ao USD; o iene japonês e o franco suíço mantiveram-se estáveis, com o USD/JPY a ser negociado em torno dos 147,7 (logo abaixo de uma importante resistência técnica).

Esta semana, a atenção dos investidores continua centrada nas próximas reuniões da Reserva Federal e do Banco do Japão, bem como nos dados da inflação australiana de quarta-feira, que poderão ser cruciais para as perspectivas de política do RBA.

É também de salientar que a época de ganhos entra na sua fase mais importante esta semana, com 37% de todas as empresas do S&P500 a apresentarem resultados, incluindo as empresas Mag7.

Os metais preciosos estão a registar pouca volatilidade no início da sessão de hoje.

O quadro é ligeiramente diferente no mercado de energia, onde o gás natural e o petróleo WTI estão em alta de 0,86% e 0,75%, respetivamente.

