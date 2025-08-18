ABERTURA MERCADO NORTE-AMERICANO: Mercado aguarda decisões

O início da nova semana é marcado pelas esperanças e preocupações dos investidores em relação a importantes fatores geopolíticos e macroeconómicos. A reunião entre Trump e Putin no Alasca ocorreu sem compromissos ou declarações sobre a paz, o que se reflete na decepção do mercado. De acordo com um relatório do Deutsche Bank, o sentimento dos investidores caiu para o seu nível mais baixo em três meses. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app A Apollo Sløk também alerta para a deterioração do ambiente macroeconómico. O declínio nos fluxos comerciais marítimos sinaliza um enfraquecimento do consumidor. Um fundo privado escandinavo também destaca que a alocação de capital em empresas de IA já ultrapassa os extremos do período da bolha da internet. Fonte: Appolo Sløk. Fonte: Bloomberg Finance LP Após a reunião improdutiva no Alasca, outra incerteza que o mercado aguarda para ser resolvida é a posição do FED sobre a política futura. O mercado está à procura de uma direção, mas ainda não a encontrou, com a sessão a abrir ao nível de encerramento de sexta-feira. US500 (D1) O principal índice da bolsa de Wall Street encontra-se atualmente no limite superior de um canal de consolidação em estreitamento, dentro de uma tendência ascendente. O preço está bem acima das médias, mas os indicadores RSI ainda não sugerem condições de sobrecompra. O mercado está à procura de um motivo para continuar a subir, mas se não encontrar, a queda poderá ser dolorosa. Nesse caso, os níveis de suporte iniciais são 6360, seguidos por 6250, onde se encontram as mínimas recentes e a média EMA50. Suporte adicional pode vir das médias EMA100 e EMA200, com a última também posicionada nas mínimas de dois meses atrás, tornando-a um nível muito importante no caso de possíveis quedas. Notícias da empresa: UnitedHealth Group (UNH.US) - A estrela da sessão é atualmente a controversa empresa que presta serviços no setor de seguros de saúde. A empresa teve um ano muito difícil, mas a sua má fase pode reverter após o anúncio na sexta-feira de grandes compras de ações e opções por Warren Buffett e Michael Burry. Na sexta-feira, a empresa encerrou a sessão com um crescimento superior a 10%. Na segunda-feira, a UnitedHealth está a subir mais 2% na abertura. O tempo dirá se a mudança no sentimento é duradoura. Fonte: Xstation Palo Alto (PANW.US) - No final da sessão de segunda-feira, uma das líderes no setor de segurança cibernética deve divulgar os seus resultados do primeiro semestre de 2025. As expectativas são de receitas de US$ 2,5 mil milhões e EPS de 0,85, marcando mais um marco de crescimento para a empresa. Novo Nordisk (NVO.US) - A empresa farmacêutica, conhecida pelo seu medicamento inovador contra a obesidade Ozempic, está a recuperar algumas das suas perdas recentes numa onda de otimismo relacionada com um novo produto que recebeu a aprovação da FDA. O medicamento, “Wegovy”, ajuda no tratamento de doenças hepáticas. Crédito fiscal nos EUA - Novas regras para a concessão de créditos fiscais para infraestruturas de energia renovável nos EUA estão a apoiar as avaliações das empresas deste setor. Entre estas empresas está a Vestas, que registou um aumento de 15%. Soho House (SHCO.US) - A empresa americana de hotelaria e restauração está prestes a ser adquirida por um fundo de investimento privado. O grupo de investimento está disposto a pagar 9 dólares por ação, o que representa um prémio de 18% sobre a avaliação atual do mercado. Dayforce (DAY.US) - A empresa que fornece soluções de software para empresas registou um aumento de 13% após a notícia de ter sido selecionada como fornecedora pela Thoma Bravo.

