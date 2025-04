Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 29/05/2025

Resultados das eleições no Canadá - O Partido Liberal de Mark Carney ganhou as eleições no Canadá, mas apenas formará um governo minoritário. A corrida renhida fortaleceu inicialmente o dólar canadiano (CAD). No entanto, quando se tornou claro que Carney não conseguiria uma maioria, o CAD começou a cair.

Atualmente, os liberais foram eleitos em 164 distritos eleitorais, seguidos pelos conservadores com 147 lugares, estando os votos ainda a ser contados.

Carney assume o cargo numa altura em que o Canadá está no meio de uma guerra comercial com os EUA e em que o BoC suspendeu recentemente os cortes nas taxas de juro. A liderança de Carney começa num momento crítico para o Canadá.

As tarifas agressivas de Trump mudaram o foco das eleições canadianas para questões de soberania e sentimento anti-americano. Mark Carney, que substitui Justin Trudeau, fez campanha sob o lema de proteger a independência económica do Canadá. Os direitos aduaneiros de retaliação do Canadá sobre 60 mil milhões de dólares de produtos americanos reflectem o aumento das tensões. As relações comerciais continuarão a ser uma questão fundamental para o governo de Carney.

Trump planeia recuar na imposição de novos direitos aduaneiros sobre as importações de automóveis já existentes e aliviar os direitos sobre as peças de automóveis fabricadas nos EUA. Espera-se que anuncie estas mudanças durante um comício perto de Detroit, ainda hoje.

O fundador da Bridgewater, Ray Dalio, adverte que a mudança de um sistema comercial e financeiro centrado nos EUA já começou e será difícil de parar. As cadeias de abastecimento globais e os fluxos de investimento estão a ser remodelados em resposta às guerras tarifárias. Dalio argumenta que o papel dos EUA como comprador e mutuário global está a tornar-se insustentável. A desglobalização está a acelerar, com consequências graves para as economias e os investidores.

O Reino Unido e a União Europeia preparam-se para assinar uma declaração formal de promoção do “comércio livre e aberto”, opondo-se diretamente às políticas proteccionistas de Trump. O projeto sublinha a construção de uma “nova parceria estratégica” entre Londres e Bruxelas. Esta medida sugere laços económicos mais estreitos após o Brexit. Trata-se de uma resposta geopolítica significativa às ameaças tarifárias dos EUA.

