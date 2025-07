Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 29/07/2025

A sessão asiática está a decorrer calmamente, sem grandes divulgações de dados e com intervalos de negociação estreitos nos mercados monetário e acionista. Os movimentos nos índices de acções estão limitados a +/-0,50%.

O Secretário do Comércio dos EUA, Lutnick, sugeriu que uma extensão de 90 dias da trégua tarifária com a China é altamente provável. As conversações começaram na segunda-feira em Estocolmo e deverão continuar na terça-feira.

Trump bloqueou uma escala de trânsito em Nova Iorque do presidente de Taiwan para evitar antagonizar a China - sinalizando o desejo de manter o equilíbrio diplomático com Pequim.

A Nvidia encomendou 300.000 chips H20 à TSMC para satisfazer a forte procura da China. No entanto, o Departamento de Comércio dos EUA ainda não aprovou as licenças de exportação necessárias.

Um antigo responsável pelo Banco do Japão afirmou que são necessárias novas subidas das taxas para alinhar as previsões de inflação com a realidade económica. A subida dos preços dos produtos alimentares poderá fazer subir as expectativas de inflação acima do objetivo do BoJ.

O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que vai pedir emprestado 1,007 biliões de dólares no terceiro trimestre - significativamente mais do que os 554 mil milhões de dólares previstos em abril. O alargamento do limite máximo da dívida permite uma maior emissão, nomeadamente de bilhetes do Tesouro.

A Fidelity International prevê que os preços do ouro possam subir para 4.000 dólares por onça até ao final de 2026, apoiados pela flexibilização da política da Fed, um dólar mais fraco e uma forte procura por parte dos bancos centrais.

O Morgan Stanley prevê que o índice US500 suba para 7.200 pontos, impulsionado pela melhoria das margens e pelo crescimento dos lucros. Os principais factores incluem a adoção da IA, um dólar mais fraco e os benefícios fiscais do plano “One Big Beautiful Bill” de Trump.

Trump encurtou o seu ultimato de paz na Ucrânia de 50 para 12 dias, expressando frustração com a falta de progressos. Juntamente com o Primeiro-Ministro do Reino Unido, Starmer, reiterou as ameaças de tarifas de 100% e sanções secundárias, visando os países que ainda mantêm relações comerciais com a Rússia - incluindo a China e a Índia.

Ray Dalio sugeriu que as carteiras de longo prazo deveriam incluir uma exposição de 15% ao ouro ou à Bitcoin. Embora prefira o ouro, apoia ambos os activos como cobertura contra a desvalorização da moeda e a instabilidade fiscal.

