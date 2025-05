Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 30/04/2025

Os índices da região da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma estável esta madrugada. No mercado chinês, as variações dos índices limitam-se ao intervalo de -0,60% a 0,00%. O índice japonês JP225 está a cair 0,20%, o AU200.cash está a ser negociado sem alterações e o SG20cash de Singapura está a cair 0,25%. Os futuros americanos estão a registar quedas na ordem dos0,45-0,55%.

A SMCI, um fabricante de semicondutores, divulgou os seus resultados preliminares para o último trimestre. A empresa baixou as suas previsões de receitas e de lucros por ação, citando atrasos nas decisões dos clientes e problemas de inventário. Também registou margens brutas mais baixas. As ações da empresa caíram 15% após o fecho do mercado e contribuiu também para as quedas observadas nas ações da Nvidia e de outras empresas do sector.

O Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, confirmou que Trump ainda precisa de aprovar pessoalmente 18 grandes acordos comerciais. O Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, confirmou que Trump ainda precisa de aprovar pessoalmente 18 acordos comerciais importantes e sublinhou que nenhum deles foi ainda finalizado. Os seus comentários sugerem que o envolvimento de Trump está a abrandar o progresso e que os mercados podem estar a fixar prematuramente o preço da conclusão destes acordos.

O Presidente Trump felicitou o Primeiro-Ministro canadiano Mark Carney pela sua vitória eleitoral. Ambos os líderes enfatizaram a sua vontade de cooperar como nações soberanas. Planeiam encontrar-se pessoalmente em breve.

A inflação na Austrália para o primeiro trimestre de 2025 ficou ligeiramente acima das expectativas - o índice CPI foi de 2,4% y/y. Apesar disso, os dados apoiam as expectativas de um corte nas taxas na reunião do Banco da Reserva da Austrália de 19 e 20 de maio. No entanto, o RBA pode evitar mensagens fortemente dovish devido à incerteza económica global. O AUD subiu ligeiramente após a divulgação dos dados.

O PMI oficial da indústria da China caiu para 49,0 em abril (previsão de 49,8, anterior 50,5). Entretanto, o PMI Caixin, que se centra nos exportadores privados mais pequenos, manteve-se em território de expansão em 50,4. Esta discrepância realça a resiliência dos pequenos exportadores, apesar da crescente pressão tarifária. As encomendas de exportação caíram ao ritmo mais rápido desde julho de 2023.

O economista-chefe do Goldman Sachs espera um declínio contínuo de 5% no valor do dólar, o que aprofundaria a inflação, mas apoiaria as exportações. O abrandamento económico nos EUA pode enfraquecer ainda mais o dólar.

A produção industrial no Japão em março de 2025 caiu 1,1% m/m (previsão -0,5% m/m, anterior 2,3% m/m). As vendas a retalho aumentaram 3,1% em termos homólogos, mas também não corresponderam às expectativas. Os funcionários apontaram para uma fraca produção de veículos e preocupações com as tarifas dos EUA. No entanto, espera-se que o Banco do Japão deixe a política monetária inalterada na sua reunião de 30 de abril a 1 de maio.

