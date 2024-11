Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 31/10/2024

Apesar dos bons resultados trimestrais apresentados pela Microsoft e da Meta Platforms, os futuros norte-americanos estão a ser negociados em baixa, com o Nasdaq 100 a recuar 0,8% e o S&P 500 a recuar mais de 0,3%. As perspetivas da Meta para as receitas do quarto trimestre desapontaram as expectativas dos analistas, levando as ações da empresa a caírem cerca de 2,5% após o fecho do mercado. As ações da Microsoft, por outro lado, estão a ganhar 1%; a empresa superou as previsões do mercado e apresentou um crescimento de receitas superior a 30% no segmento de cloud do Azure.

As ações da Robinhood recuam mais de 10% depois de um relatório sem brilho; a empresa não cumpriu as expectativas de lucros, enquanto a Microstrategy também cai 8%. As ações da Starbucks caíram apenas ligeiramente, 1%, após resultados decepcionantes. A empresa indicou um declínio de 9% nas vendas comparáveis; um declínio de 14% na China e um declínio de 6% nos EUA. No entanto, um relatório fraco foi antecipado e não surpreendeu Wall Street. A Amazon apresentará resultados após a sessão de hoje.

O Banco do Japão manteve as taxas de juros inalteradas em 0,25% e em linha com a previsão dos mercados; a decisão foi unânime. O par USDJPY perdeu, no entanto, após a decisão, que pareceu aos comerciantes como uma “venda de facto”. A construção de casas no Japão mostrou um crescimento de -0,6% y/y, contra a previsão de -4,25% e -5,1% anteriormente. Os índices Nikkei e Topix do Japão perderam -0,5% e -0,3%, respetivamente

O Governador do BoJ, Ueda, indicou que a inflação esperada deverá ser inferior em 2025, indiretamente devido a razões relacionadas com o preço do petróleo. Ueda sublinhou que o iene fraco faz com que as empresas japonesas tenham um melhor desempenho e sejam mais susceptíveis de aumentar os salários e os preços. Indicou também que a política monetária atualmente pouco restritiva será ajustada em conformidade se a economia cumprir o objetivo do BoJ em termos de crescimento económico e de preços; o banco espera que a inflação de base do IPC se mantenha ao nível de 2% entre o período fiscal de 2024 e 2026.

De acordo com Ueda, a economia japonesa está a recuperar moderadamente e prevê a continuação do crescimento económico acima do potencial. O governador do BoJ afirma igualmente que os aumentos de preços devidos a salários mais elevados poderão ser mais fortes do que o anteriormente previsto. A previsão mediana do crescimento real do PIB fiscal de 2026 para o Japão foi elevada para 4% contra 1% em julho; o ritmo de crescimento do IPC subjacente de 2026 manteve-se inalterado em 2,1%. Atualmente, o par USDJPY está a perder 0,3%

Os dados do PMI do sector industrial de acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas da China (NBS) indicaram 50,1, ligeiramente acima da previsão de 49,9 e 49,8 anteriormente. O PMI de acordo com o NBS fora do sector industrial indicou 50,2, abaixo das expectativas de 50,3 e ligeiramente acima dos 50 anteriores. O índice de referência Hang Seng ganhou ligeiramente 0,2%; o índice CSI do continente subiu igualmente 0,2%.

O ASX da Austrália recuou mais de 0,25%. As vendas a retalho na Austrália subiram abaixo das previsões de 0,1% m/m vs. 0,3% previsto e 0,7% anteriormente. Os preços das exportações caíram -4,3% y/y vs. 4% das expectativas e -5,9% anteriormente, enquanto os bens importados caíram -1,4% vs. -0,3% das expectativas e 1% anteriormente. O crédito ao sector privado aumentou 0,5% y/y

O dólar ganha ligeiramente, com o par EURUSD a recuar -0,10%, abaixo dos 1.085. Os futuros dos índices europeus apontam para uma abertura em baixa, com o DE40, UK100 e EU50 perdem entre -0.2 e -0.3%. O sentimento do mercado de criptomoedas permanece bastante positivo, com o Bitcoin mantendo-se acima de $ 72,200. Os futuros do petróleo estão a ser negociados sem grandes alterações hoje, e as commodities agrícolas estão a perder principalmente; os futuros do trigo estão a cair mais de 1%, abaixo de US $ 570 por bushel; o algodão também está a aprofundar as quedas