Destaques da manhã, por Vítor Madeira (10.09.2025)

Os futuros dos índices norte-americanos e europeus iniciam o dia com ganhos cautelosos ( US100 , US500 : +0,1%; EU50 e US30 estáveis).

, : +0,1%; e estáveis). A Apple (AAPL.US) prolonga as quedas de ontem no mercado pós-negociação (-0,1%) após o lançamento da série iPhone 17. Embora se espere que os preços mais recentes apoiem as margens (por exemplo, o iPhone 17 Pro Max premium a 1.999 dólares), os investidores permanecem cautelosos em relação à concorrência de outros fabricantes e ao “atraso” geral da Apple na implementação da IA.

Donald Trump está a pressionar a União Europeia a impor tarifas de até 100% sobre a China e a Índia pela importação de petróleo russo, de acordo com o Financial Times e a CNBC. O presidente dos EUA também declarou estar pronto para espelhar quaisquer medidas impostas pela UE. A administração de Trump está cada vez mais insatisfeita com a falta de progresso na guerra na Ucrânia e com o aprofundamento dos laços entre Moscovo, Pequim e Nova Deli.

Um tribunal federal que julga o caso da governadora do Fed, Lisa Cook, contra Trump decidiu que ela pode permanecer no cargo e exercer as suas funções no Fed durante o julgamento. A decisão preliminar atinge os esforços do governo para exercer maior influência sobre a composição e as atividades do Fed.

Os índices da Ásia-Pacífico estão em alta, estendendo o otimismo de ontem em Wall Street.

Os maiores ganhos são observados em Xangai, China e Hong Kong ( S20cash, CNH.cash, HK.cash: cerca de +1,1% ). Os futuros do Nikkei 225 japonês também estão em alta ( JP225: +0,45% ), juntamente com o S&P/ASX 200 da Austrália ( AU200.cash: +0,35% ).

). Os futuros do Nikkei 225 japonês também estão em alta ( ), juntamente com o S&P/ASX 200 da Austrália ( ). O TAIEX de Taiwan atingiu um recorde (+1,4%), enquanto o Nifty 50 da Índia ignora as preocupações geopolíticas (+0,6%). Os preços ao consumidor na China caíram mais do que o esperado em agosto (-0,4% a/a contra previsão de -0,2% e 0% anteriormente), sinalizando uma intensificação da pressão deflacionária.

A inflação subjacente (excluindo alimentos e energia) subiu 0,9%. O número fraco reflete efeitos de base, uma queda acentuada nos preços dos alimentos (-4,3%) e a fraca procura dos consumidores, que pesa sobre os bens duráveis (-3,7%). A inflação do PPI estabilizou ligeiramente (melhorando de -3,6% para -2,9%).

Os stocks de petróleo bruto dos EUA aumentaram inesperadamente em 1,25 milhão de barris na semana passada, de acordo com a API (previsão: -1 milhão, anterior: +0,66 milhão). Os futuros do petróleo bruto Brent e WTI registram a terceira sessão consecutiva de ganhos ( OIL: +0,8% ), enquanto os futuros do NATGAS parecem estar se consolidando (-0,3%).

registram a terceira sessão consecutiva de ganhos ( ), enquanto os futuros do parecem estar se consolidando (-0,3%). O dólar americano corrige ligeiramente os ganhos de ontem em relação à maioria das moedas (USDIDX: -0,05%). As moedas mais fortes são as moedas antípodas (AUDUSD, NZDUSD: +0,4%) e a coroa norueguesa ligada ao petróleo (USDNOK: -0,1%). O EURUSD negoceia estável (1,171).

O ouro recupera 0,4% após o recuo de ontem de seu máximo histórico para US$ 3.642 por onça; os futuros da prata também estão em alta (+0,5%, para US$ 41,07 por onça).

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.