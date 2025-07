Destaques da manhã, por Vítor Madeira (21.07.2025)

O iene japonês valorizou no início da sessão de segunda-feira, após os resultados das eleições para a Câmara Alta do Japão. A coligação governamental do primeiro-ministro Ishiba sofreu uma derrota significativa, perdendo a maioria na Câmara Alta, após já ter perdido o controlo da Câmara Baixa em outubro. No entanto, o resultado não foi tão desfavorável para a atual coligação como se esperava antes do fim de semana, e o primeiro-ministro Ishiba prometeu permanecer no cargo.