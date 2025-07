Destaques da manhã, por Vítor Madeira (22.07.2025)

A sessão de terça-feira permanece tranquila. Os índices estão mistos, com o Japão e a Austrália em ligeira queda, enquanto os índices chineses registram ligeiros ganhos. Os principais pares de moedas permaneceram dentro de faixas estreitas, com o iene japonês sendo a moeda mais fraca na primeira parte do dia.

O sentimento dos investidores ficou moderado devido a sinais macroeconómicos e geopolíticos mistos. O mercado careceu de catalisadores significativos.

As atas do RBA indicam que são possíveis novos cortes nas taxas, mas o banco está focado no momento e na escala desses cortes. A maioria dos membros apoiou a manutenção da taxa em 3,85%, citando a inflação persistente e um mercado de trabalho restrito.

Três dos nove membros do conselho do RBA apoiaram um corte nas taxas, apontando para o progresso no combate à inflação e ao fraco PIB. A maioria favoreceu uma pausa, citando dados melhorados e uma política ainda restritiva.

O conselho expressou preocupações com uma flexibilização demasiado rápida, especialmente no meio da incerteza comercial dos EUA. A ata confirma a abordagem cautelosa e dependente dos dados do banco.

A Nova Zelândia registou um superávit comercial de 142 milhões de dólares neozelandeses em junho, mas as exportações diminuíram em relação ao trimestre anterior pela primeira vez em quase dois anos. O défice comercial anual está agora em 4,37 mil milhões de dólares neozelandeses. Apesar do superávit mensal, a fraqueza das exportações levanta preocupações sobre o crescimento económico.

O Banco Popular da China fixou a taxa de referência do yuan 175 pips acima do esperado — o nível mais alto desde novembro de 2024.

Donald Trump advertiu que consideraria ataques militares se o Irão intensificasse as suas atividades nucleares. Ele enfatizou que a sua abordagem tem caráter dissuasivo. Isso dá continuidade à sua retórica linha dura em relação a Teerão.

Um representante japonês reuniu-se com o secretário de Comércio dos EUA, Lutnick, em Washington, mas as negociações não avançaram.

Elas foram descritas como francas, mas sem detalhes específicos. Ambos os lados continuam longe de um acordo.

Apesar das garantias de Trump, relatos sugerem que nenhum acordo comercial, mesmo que limitado, entre os EUA e a Índia será alcançado até 1º de agosto. A Índia ainda não recebeu notificação formal sobre as tarifas. As áreas em disputa incluem aço, alumínio, automóveis e agricultura. Um acordo mais amplo pode ser adiado até ao outono.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.