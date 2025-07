Destaques da manhã, por Vítor Madeira (23.07.2025)

O sentimento do mercado em Wall Street foi misto ontem, com as ações de tecnologia a pesar nos índices ( Nasdaq : -0,4%, S&P 500 : +0,05%, DJIA : +0,4%). Os futuros estão atualmente em alta de 0,2-0,3%.

Donald Trump anunciou durante a noite um acordo comercial com o Japão, com uma tarifa recíproca de 15% (incluindo automóveis, que anteriormente enfrentavam uma tarifa prevista de 25%). Em troca, espera-se que os japoneses invistam mais 550 mil milhões de dólares nos EUA. O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, confirmou os termos do acordo comercial, afirmando que a estreita cooperação com os EUA irá continuar.

O acordo comercial está a alimentar um otimismo generalizado na região Ásia-Pacífico. O índice japonês Nikkei 225 subiu ligeiramente mais de 4%, enquanto o chinês HSCEI (+0,7%), o Hang Seng (+0,5%), o australiano S&P/ASX 2000 (+0,4%), o indiano Nifty 50 e o sul-coreano Kospi (+0,2%) também estão em território positivo.

As ações das japonesas subiram durante a abertura asiática em resposta ao corte de tarifas setoriais de 25% para 15% (Toyota: +15%, Honda: +11%, Mazda: +17%, Nissan: +9%, Mitsubishi: +13%). A euforia também se espalhou para o mercado sul-coreano (Hyundai: +11%, Kia: +7%).

A media japonesa informou que o primeiro-ministro do Japão deve anunciar a sua renúncia até o final de julho. Ishiba recusou comentar, afirmando que “não pode se pronunciar antes de analisar o acordo comercial”.

No mercado cambial, o iene é o maior perdedor ( USDJPY : +0,25%, EURJPY : +0,18%, CHFJPY : +0,2%), refletindo a incerteza do mercado em resposta ao acordo comercial geral com os EUA. A redução da incerteza está a beneficiar mais as moedas antípodas ( AUDUSD , NZDUSD : +0,4%). O Índice do Dólar Americano ( USDIDX ) está a recuperar 0,2%. O EURUSD está a sofrer uma correção de 0,15%, para 1,173.

Os metais preciosos estão, na sua maioria, a corrigir após uma queda generalizada da incerteza.

O ouro caiu 0,4%, para US$ 3.418 por onça, a prata caiu 0,1%, para US$ 39,23 por onça, enquanto a platina subiu 0,3%. O último relatório da API mostrou uma redução nos stocks de petróleo bruto de 0,577 milhões de barris e de gasolina de 1,228 milhões de barris, juntamente com um aumento nos destilados de 3,480 milhões de barris.

O petróleo bruto WTI está a recuperar 0,15% hoje.

Bitcoin caiu 0,7%, para US$ 118.900, enquanto Ethereum está a recuperar 0,3%, para US$ 3.722.

