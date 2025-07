Destaques da manhã, por Vítor Madeira (24.07.2025)

A situação no mercado asiático parece sólida, embora não tão robusta quanto ontem. O CH.cash ganhou 0,4%, enquanto o JAP225 subiu 0,2%.

Os índices futuros dos EUA registaram ganhos após os fortes resultados da Alphabet ontem, mas hoje apresentam ligeira queda.

O PMI preliminar da indústria transformadora australiana para julho ficou em 51,6, um aumento em relação ao valor anterior de 50,6.

O PMI de serviços também apresentou crescimento, subindo de 51,8 para 53,8.

O PMI de manufatura do Japão para julho registrou 48,8, ficando abaixo da previsão de 50,2 e também abaixo do valor anterior de 50,1, indicando uma contração no setor industrial.

Donald Trump deve visitar a FED hoje, alimentando a incerteza sobre seu conflito com Jerome Powell. É de salientar que Trump será apenas o quarto presidente a visitar a sede da Fed. Ontem surgiram informações que sugerem que Powell está a ser investigado por uso excessivo de fundos federais para uma renovação da sede no valor de 2,5 mil milhões de dólares.

Bessent indica que o anúncio do novo presidente da Fed está previsto para dezembro ou janeiro, reduzindo um pouco o risco de uma estrutura de poder dual na Fed. O dólar está ligeiramente mais fraco em relação ao euro esta manhã.

A governadora do RBA, Bullock, confirmou uma abordagem cautelosa em relação às taxas de juros na Austrália. Ela observou, entre outras coisas, que o aumento do desemprego em junho estava em linha com as expectativas e que o mercado de trabalho continua forte. Além disso, ela enfatizou que a inflação não caiu tanto quanto o previsto, colocando em dúvida um corte nas taxas em agosto, embora isso ainda esteja precificado pelo mercado. Vale lembrar que o RBA surpreendeu em sua última reunião ao não cortar as taxas de juros.

Estamos a observar novos ganhos fortes nas moedas antípodas, que também estão ligados às esperanças de acordos comerciais globais. O AUDUSD ultrapassou o nível de 0,6600 e está no seu nível mais alto desde novembro de 2024.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deve se reunir com Xi Jinping hoje. Ela indica que melhorar as relações com a China é crucial, especialmente em meio às incertezas comerciais com os EUA.

Surgiram relatos de um tiroteio na fronteira entre a Tailândia e o Camboja. Devido à situação tensa, a Tailândia evacuou 40.000 pessoas das aldeias fronteiriças.

Os metais preciosos continuam em queda, houve melhoria no sentimento do mercado. O ouro caiu 0,2%, enquanto o paládio caiu 1,5%.

Os preços do petróleo subiram marginalmente, 0,15%. Os preços do gás também subiram 0,15%, após uma forte liquidação durante a sessão de ontem. O Goldman Sachs mantém uma perspectiva otimista para os preços do gás em 2026.

Tesla: No segundo trimestre de 2025, a Tesla registou receitas de 22,50 mil milhões de dólares, ligeiramente abaixo das previsões dos analistas (22,74 mil milhões de dólares), com um lucro por ação de 0,40 dólares contra os 0,43 dólares esperados. As receitas do segmento automóvel caíram 16% em relação ao ano anterior, mas a empresa iniciou a produção de um modelo mais acessível e lançou um serviço de Robotaxi em Austin, o que aumentou o otimismo dos investidores. As ações caíram 4,5% no after-market.

Alphabet: A Alphabet alcançou receitas de 96,43 mil milhões de dólares no segundo trimestre de 2025, superando as previsões (94 mil milhões), com um lucro por ação de 2,31 dólares contra os 2,18 dólares esperados. Um aumento de 14% nas receitas em relação ao ano anterior, particularmente nos segmentos de publicidade do Google Cloud e YouTube, e o aumento dos investimentos em IA para 85 mil milhões de dólares contribuíram para uma ligeira subida das ações após o anúncio. As ações subiram 1,7% no after-market, impulsionando os futuros de Wall Street para novos máximos históricos.

A Alphabet alcançou receitas de 96,43 mil milhões de dólares no segundo trimestre de 2025, superando as previsões (94 mil milhões), com um lucro por ação de 2,31 dólares contra os 2,18 dólares esperados. Um aumento de 14% nas receitas em relação ao ano anterior, particularmente nos segmentos de publicidade do Google Cloud e YouTube, e o aumento dos investimentos em IA para 85 mil milhões de dólares contribuíram para uma ligeira subida das ações após o anúncio. As ações subiram 1,7% no after-market, impulsionando os futuros de Wall Street para novos máximos históricos. IBM: A IBM registou receitas de 16,98 mil milhões de dólares no segundo trimestre de 2025, superando as expectativas (16,59 mil milhões de dólares), com um lucro por ação de 2,80 dólares contra os 2,64 dólares previstos. Apesar dos resultados sólidos, as ações caíram 5% no after-market, embora a empresa tenha reafirmado a sua previsão de mais de 13,5 mil milhões de dólares em fluxo de caixa livre para 2025.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.