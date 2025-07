Destaques da manhã, por Vítor Madeira (25.07.2025)

Wall Street encerrou ontem com resultados mistos. O S&P 500 (+0,07%) e o Nasdaq (+0,18%) atingiram novos recordes no fecho, enquanto o DJIA (-0,7%) e o Russell 2000 (-1,36%) recuaram significativamente. Os futuros dos índices norte-americanos e do EU50 estão atualmente a ser negociados em alta.

Em matéria de comércio: Trump anunciou que a Austrália concordou em aumentar as suas importações de carne bovina americana. O presidente também comentou que «a Europa deseja desesperadamente um acordo». Entretanto, o secretário do Comércio dos EUA, Lutnick, anunciou uma reunião hoje com representantes da Coreia do Sul.

Na região Ásia-Pacífico, os índices estão a quebrar uma série de vitórias que durou quase uma semana.

O HSCEI chinês caiu (-1,1%), o Hang Seng de Hong Kong (-0,9%), o Nikkei japonês (-0,85%), o Nifty 50 indiano (-0,8%) e o ASX 2000 australiano (-0,5%). A exceção é o Kospi da Coreia do Sul, que subiu (+0,2%).

No mercado cambial: O dólar americano está a valorizar em relação a quase todas as moedas do G10, após a reunião entre Trump e Powell, que acalmou os mercados ( USDIDX : +0,1%). O dólar australiano é a moeda que mais perde ( AUDUSD : -0,15%), seguido pelo franco suíço ( USDCHF : +0,15%). O iene japonês mantém-se firme após os fortes dados de inflação em Tóquio (USDJPY está estável). O EURUSD também permanece inalterado (1,175).

