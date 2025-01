Destaques da manhã, por Vítor Madeira (31.12.2024)

As ações asiáticas registaram uma descida no último dia de negociação de 2024, num contexto de volumes reduzidos de férias, com o índice Ásia-Pacífico do MSCI a cair 0,2%, mas a registar um ganho anual de 8%. Os mercados do Japão, Coreia do Sul e Tailândia estiveram encerrados, enquanto Hong Kong, Filipinas, Austrália e Nova Zelândia tiveram sessões mais curtas.

As ações chinesas caíram depois de os dados do índice PMI da indústria transformadora terem revelado uma expansão mais lenta em dezembro, com 50,1 contra 50,3 em novembro, não correspondendo às expectativas. O CSI 300 e o Shanghai Composite caíram 0,4%, embora o Hang Seng de Hong Kong tenha subido 0,7%. O PMI não-industrial melhorou de 50,0 para 52,2.

A crise política sul-coreana agravou-se com a aprovação por um tribunal de um mandado de captura contra o presidente destituído Yoon Suk Yeol, devido à sua breve declaração de lei marcial a 3 de dezembro. A medida sem precedentes surge quando o presidente interino Han Duck-soo também foi destituído, enquanto o país se debate com o acidente aéreo de domingo em Jeju Air que matou 179 pessoas.

A maioria das moedas asiáticas enfraqueceu face ao dólar e registou perdas anuais. O índice do dólar manteve-se perto dos máximos de dois anos, apesar de ter diminuído 0,1% para 107,95. O USD / JPY caiu 0,3% para 156,43, mas permaneceu no caminho de um declínio anual de 10%. O USD/INR atingiu novos máximos históricos, com a rupia a enfraquecer mais de 3% em 2024.

Os preços do petróleo subiram, com o Brent a subir 0,8% para 74,64 dólares e o WTI a ganhar 0,9% para 71,67 dólares, embora ambos os índices de referência estejam a caminho de perdas anuais de 3,2% e 0,6%, respetivamente. A expansão da atividade fabril chinesa proporcionou algum apoio, mas persistem as preocupações sobre a procura de 2025, no contexto da extensão dos cortes da OPEP+.

O ouro foi negociado estável em torno de US $ 2,607, mas permanece pronto para um ganho estelar de 26% em 2024, seu desempenho anual mais forte em mais de uma década. A prata manteve-se perto de $ 29.31, enquanto o cobre diminuiu 0.2% para $ 8,925, apesar da contínua expansão da manufatura na China.

O cacau e o café emergiram como os produtos de base com melhor desempenho em 2024, com os preços do cacau a quase triplicarem devido aos persistentes défices de oferta. Olhando para 2025, espera-se que as tensões comerciais dominem à medida que Trump retorna ao cargo, ameaçando pesadas tarifas sobre os produtos chineses.

Pequim aprovou novos regulamentos para incentivar a tecnologia de condução autónoma, permitindo autocarros públicos e táxis sem condutor após avaliações de segurança a partir de abril de 2025. A medida surge no momento em que empresas como a Apollo Go e a Pony.ai da Baidu expandem as suas frotas de robotáxis, enquanto a Tesla planeia introduzir a condução totalmente autónoma no primeiro trimestre de 2025.

Muitos mercados mundiais estão fechados ou a funcionar em sessões reduzidas na véspera de Ano Novo. A Alemanha, a Suíça, a Itália, o Brasil e a Coreia do Sul estão totalmente encerrados. Hong Kong e Singapura encerrarão às 12:00, o Reino Unido às 12:30, a Nova Zelândia às 12:45, a Espanha às 14:00, a França às 14:05 e a Austrália às 14:10.

