A semana que passou nos mercados

Os mercados acionistas dos EUA estão prontos para a sua primeira semana de perdas em sete, alimentados pela tomada de mais valias antes dos principais relatórios de resultados das tecnológicas da próxima semana e à medida que o aumento da dívida nacional dos EUA aumenta os rendimentos. Esta semana os principais destaques foram:

- O índice dos gestores de compras (PMI) da indústria transformadora composto da S&P Global para outubro subiu para 54,3, contra os 54 da leitura anterior, impulsionado pela expansão no sector dos serviços, enquanto o sector da indústria transformadora permaneceu em território contracionista pelo terceiro mês consecutivo

- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego caíram para 227.000, face aos 242.000 da semana anterior

- Na Europa, o PMI composto do Banco Comercial de Hamburgo (HCOB) subiu de 49,6 para 49,7 em outubro, mas ficou abaixo dos 50,1 esperados

- No Reino Unido, o PMI composto da S&P Global caiu em outubro para 51,7, de 52,6

Destaques da semana que vem

Indicador mensal do IPC na Austrália

Quarta-feira, 30 de outubro às 00h30 GMT

No segundo trimestre (Q2) 2024, a inflação global aumentou 1%, resultando em uma taxa anual de 3,8% a/a. Este foi o primeiro aumento no IPC anual desde o quarto trimestre (Q4) 2022. A medida preferida do RBA, a inflação média aparada, aumentou 0,8% em relação ao trimestre anterior, elevando a média aparada anual para 3,9% A / A. Embora inferior aos 4% do período anterior, permanece acima do objetivo de 2 a 3% do Reserve Bank of Australia (RBA), marcando a leitura mais baixa desde o primeiro trimestre de 2022.

O mais recente indicador mensal do IPC, para agosto (divulgado no final de setembro), mostrou uma queda acentuada da inflação. O indicador registou um aumento de 2,7% em termos homólogos, face a 3,5% em julho. A queda significativa da inflação global era largamente esperada, impulsionada pelos descontos do governo que reduziram os preços da eletricidade e os preços dos combustíveis. No entanto, a queda nas medidas de inflação subjacente foi inesperada e bem-vinda, marcando o seu nível mais baixo em dois anos e meio.

No que respeita ao terceiro trimestre de 2024, as expectativas preliminares sugerem que a inflação global aumentará 0,4% em termos trimestrais, com uma taxa anual de 2,8%. Espera-se que a média aparada aumente 0,7% t/t, reduzindo a inflação média aparada anual para 3,4%.. O mercado de taxas de juro australiano está atualmente a avaliar uma probabilidade de 8 pontos base (pb) de uma subida das taxas do RBA de 25 pb em dezembro.

PIB e inflação do terceiro trimestre de 2024 na Zona Euro

Quarta-feira, 30 de outubro e quinta-feira, 31 de outubro, ambos às 10h00 GMT

Para o segundo trimestre de 2024, o PIB da zona do euro cresceu 0.2% no trimestre, diminuindo de 0.3% no trimestre anterior. Isso resultou numa taxa anual do PIB de 0.6% a/a, em linha com as expectativas. Nos detalhes, a França e a Espanha registaram um crescimento mais forte do que o esperado, enquanto o PIB da Alemanha contraiu inesperadamente. Surgiram preocupações de que a desaceleração económica da Alemanha, tradicionalmente o coração económico da Europa, resultasse da rutura do seu modelo empresarial, que dependia da energia barata da Rússia e do forte comércio com a China.

Desde então, os indicadores previsionais, incluindo os inquéritos às empresas, têm apontado para um abrandamento mais generalizado. O declínio destes indicadores foi acompanhado por uma queda da inflação, o que levou o Banco Central Europeu (BCE) a efetuar um terceiro corte de 25 pontos base nas taxas de juro na semana passada.Na sua declaração de acompanhamento, o BCE observou que “o processo desinflacionista está bem encaminhado” e que “as perspectivas de inflação são também afetadas pelas recentes surpresas negativas nos indicadores de atividade económica”. O mercado de taxas de juro previu um novo corte de 25 pontos base por parte do BCE na sua reunião de 12 de dezembro, com 23% de hipóteses de um corte maior de 50 pontos base.

Decisão sobre as taxas de juro do BoJ

Quarta-feira, 30 de outubro, às 23h00 GMT

Depois de aumentar o seu objetivo de política de curto prazo para 0,25% em julho, o BoJ adotou desde então uma abordagem cautelosa. Espera-se que deixe as taxas de juro de curto prazo inalteradas esta semana, continuando a reduzir lentamente as suas aquisições de obrigações. O Governador do BoJ, Kazuo Ueda, comentou recentemente que “ainda é preciso tempo” para atingir o objetivo de 2% de inflação de forma sustentável, sugerindo que não estão previstas alterações imediatas de política. As próximas eleições nos EUA também aumentam a incerteza, tornando menos provável que o BoJ forneça uma forte orientação futura.

As novas projecções económicas serão acompanhadas de perto para se obterem pistas sobre potenciais aumentos das taxas. Embora tenha havido algum crescimento salarial, particularmente entre as pequenas e médias empresas, as preocupações com o enfraquecimento da procura dos consumidores devido ao aumento dos custos podem encorajar o BoJ a adiar o aumento das taxas.

PIB do 3º trimestre nos EUA

Quarta-feira, 30 de outubro ao 12h30 GMT

No segundo trimestre de 2024, a economia dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 3,0%, um ligeiro aumento em relação às estimativas anteriores de 2,8%. Esse crescimento foi impulsionado pelos gastos do consumidor, investimento privado e investimento fixo não residencial. No entanto, registaram-se ligeiras descidas no investimento residencial e nas despesas públicas. Em termos prospectivos, prevê-se que o PIB do 3.º trimestre de 2024 cresça 3,0% em termos trimestrais, refletindo a contínua resiliência da economia dos EUA. Isso reforça as esperanças de um soft landing e sugere que o Federal Reserve (Fed) pode adotar uma abordagem gradual para flexibilizar a política monetária.

Variação de emprego não agrícola nos EUA

Sexta-feira, 1 de novembro, ao 12h30 GMT

Em setembro, os EUA criaram 254.000 postos de trabalho, ultrapassando significativamente as expectativas de 147.000. Embora os dados anteriores de julho e agosto tenham mostrado ganhos mais fracos, as revisões impulsionaram esses números, reforçando a ideia de que o mercado de trabalho dos EUA continua forte. Para outubro, as expectativas são mais moderadas, com previsões de 140.000 novos postos de trabalho, indicando algum arrefecimento em relação ao mês anterior. No entanto, a fraqueza do mercado de trabalho pode dever-se, em parte, às perturbações temporárias causadas pelos furacões Helene e Milton, juntamente com as greves nos portos dos EUA. Espera-se que a taxa de desemprego se mantenha estável em 4,1%, enquanto se prevê que os ganhos médios por hora diminuam ligeiramente para 0,3% m/m, contra 0,4%.

A Reserva Federal irá provavelmente ter em conta o próximo relatório de emprego quando considerar um corte nas taxas em novembro. Uma vez que a Fed pretende equilibrar um emprego forte com o controlo da inflação, a resiliência continuada do mercado de trabalho sugere que é provável que se verifiquem cortes menores de 25 pb nas taxas num futuro próximo.

Resultados do terceiro trimestre de 2024 nos EUA

A época de resultados do terceiro trimestre continua na próxima semana com relatórios de empresas como a Alphabet (29 de Outubro), Meta (30 de Outubro), Microsoft (30 de Outubro), Apple (31 de Outubro) e Amazon (31 de Outubro).