Destaques da próxima semana: inflação na China, emprego não agrícola e IPC nos EUA, além da continuação da época de resultados do 4T25.

No Japão, eleições antecipadas este domingo; declarações favoráveis a um iene fraco levaram o USD/JPY novamente acima de 157.

Na China, o PMI de manufatura subiu ligeiramente em janeiro (50,1 → 50,3), sinalizando expansão moderada.

BCE e Banco de Inglaterra mantiveram as taxas de juro inalteradas; RBA sobe a taxa em 25 pb.

Semana volátil nos EUA, com rotação de tecnologia/crescimento para setores cíclicos após PMI manufatureiro forte, mas com aumento da aversão ao risco devido a receios com capex em IA e liquidações de posições alavancadas.

A semana que agora termina nos mercados

Estados Unidos

Os mercados americanos passaram por mais uma semana volátil, caracterizada por uma rotação das ações de tecnologia e crescimento para setores mais cíclicos. Isso ocorreu após a divulgação do índice de gestores de compras (PMI) do setor manufatureiro mais forte do que o esperado no início da semana, indicando expansão pela primeira vez num ano. No entanto, à medida que a semana avançava, as preocupações com os encargos de despesas de capital (capex) com inteligência artificial, os receios de perturbações e as liquidações forçadas de posições alavancadas em várias classes de ativos desencadearam um movimento de aversão ao risco;

Europa

O Banco Central Europeu (BCE) manteve as suas taxas de juro de referência, como esperado;

O Banco de Inglaterra manteve a sua taxa de juro de referência inalterada, como esperado, nos 3,75%;

Oceania

O RBA aumentou as taxas em 25 pontos base para ps 3,85%, como amplamente esperado;

Na Nova Zelândia, a taxa de desemprego subiu para 5,4% no quarto trimestre de 2025, face aos 5,3% no terceiro trimestre.

Ásia

Na China, o PMI de manufatura da RatingDog subiu de 50,1 para 50,3 em janeiro;

Este domingo teremos eleições antecipadas no Japão.

O iene voltou a enfraquecer depois de declarações da primeira-ministra japonesa, Takaichi, favoráveis a uma moeda mais fraca, levando o dólar/iene novamente acima de 157,00, após uma queda recente de 159,00 para 152,00 motivada por receios de intervenção cambial coordenada entre os EUA e o Japão.

A atenção do mercado está agora centrada nas eleições antecipadas de domingo, convocadas por Takaichi para reforçar a sua posição parlamentar e facilitar a implementação dos seus planos fiscais. Apesar de alguma perda de popularidade nas sondagens em janeiro, o apoio à primeira-ministra continua relativamente elevado. Se a coligação no poder obtiver uma vitória clara, o iene poderá voltar a perder terreno, refletindo expectativas de maior estímulo fiscal e de um Banco do Japão mais cauteloso na subida das taxas de juro.

Ainda assim, uma aproximação do dólar/iene à zona de 160,00 poderá desencadear avisos ou ações de intervenção, limitando a desvalorização. Em sentido oposto, caso a coligação não alcance a maioria e Takaichi se demita, o iene poderá fortalecer-se. A incerteza política poderá penalizar as ações japonesas, mas a moeda beneficiaria de fluxos de refúgio e de expectativas de uma política fiscal menos expansionista e de um BoJ potencialmente mais hawkish no médio prazo.

Destaques da semana que vem

Inflação na China

Data: quarta-feira, 11 de fevereiro, à 01h30 GMT

Em dezembro, a inflação do IPC da China subiu para 0,8% em relação ao ano anterior, face aos 0,7% em novembro, marcando a leitura mais forte desde fevereiro de 2023. O valor atingiu ou excedeu ligeiramente as previsões, com o IPC mensal a subir 0,2% (acima das expectativas de 0,1%). Para o ano inteiro de 2025, o IPC terminou estável nos 0%, bem abaixo da meta de aproximadamente 2%. Para janeiro de 2026, as expectativas são de que o IPC geral permaneça na faixa dos 0,7% a 0,8%, com o IPC subjacente estável perto dos 1,2%. Fatores sazonais e apoio político podem oferecer algum alívio, mas a deflação dos produtores e o consumo moderado pressionarão os formuladores de políticas para uma maior flexibilização.

Variação de emprego não agrícola nos EUA (reagendada)

Data: quarta-feira, 11 de fevereiro, às 13h30 GMT

Em dezembro, a economia dos EUA criou apenas 50.000 empregos, ficando aquém das expectativas de um ganho de cerca de 60 000 e abaixo do número revisto em baixa de novembro, de 56.000. Apesar do número fraco, a taxa de desemprego caiu para 4,4%, face aos 4,5% de novembro. Essa queda refletiu uma redução na taxa de participação de 62,5% para 62,4%, uma diminuição no número de desempregados para 7,5 milhões e melhorias em medidas mais amplas de subemprego, como a taxa U-6 (de 8,7% para 8,4%). Os mercados ignoraram em grande parte os números mais fracos da criação de empregos, concentrando-se na taxa de desemprego mais baixa como evidência de estabilização. O próximo relatório de empregos não agrícolas de janeiro, que cobre o primeiro mês completo após as férias, deverá mostrar 70.000 empregos adicionados, com a taxa de desemprego a permanecer nos 4,4%.

IPC nos EUA referente a Janeiro

Data: sexta-feira, 13 de fevereiro, às 13h30 GMT

Na próxima semana, o principal ponto de atenção dos mercados será a divulgação do Índice de Preços no Consumidor nos Estados Unidos, referentes ao mês de janeiro. Os investidores querem perceber se a inflação mantém a trajetória de desaceleração ou se surgem sinais de pressão persistente nos preços, especialmente na componente subjacente. Estes dados são vistos como um referencial crítico para as expectativas de política monetária da Reserva Federal. A taxa geral manteve-se estável nos 2,7% em dezembro, bem acima da meta de 2% do Fed, e com os subíndices de preços dos PMIs de manufatura e serviços do ISM sugerindo uma aceleração da inflação, os riscos do IPC podem estar inclinados para cima.

Divulgação de resultados do quarto trimestre de 2025 nos EUA

A época de resultados do quarto trimestre continua, com relatórios previstos para a próxima semana de empresas como Spotify, Robinhood, Lyft, McDonald's, Cisco, Airbnb, Rivian, Twilio e Coinbase.