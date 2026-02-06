-
Semana volátil nos EUA, com rotação de tecnologia/crescimento para setores cíclicos após PMI manufatureiro forte, mas com aumento da aversão ao risco devido a receios com capex em IA e liquidações de posições alavancadas.
-
BCE e Banco de Inglaterra mantiveram as taxas de juro inalteradas; RBA sobe a taxa em 25 pb.
-
Na China, o PMI de manufatura subiu ligeiramente em janeiro (50,1 → 50,3), sinalizando expansão moderada.
-
No Japão, eleições antecipadas este domingo; declarações favoráveis a um iene fraco levaram o USD/JPY novamente acima de 157.
-
Destaques da próxima semana: inflação na China, emprego não agrícola e IPC nos EUA, além da continuação da época de resultados do 4T25.
-
Semana volátil nos EUA, com rotação de tecnologia/crescimento para setores cíclicos após PMI manufatureiro forte, mas com aumento da aversão ao risco devido a receios com capex em IA e liquidações de posições alavancadas.
-
BCE e Banco de Inglaterra mantiveram as taxas de juro inalteradas; RBA sobe a taxa em 25 pb.
-
Na China, o PMI de manufatura subiu ligeiramente em janeiro (50,1 → 50,3), sinalizando expansão moderada.
-
No Japão, eleições antecipadas este domingo; declarações favoráveis a um iene fraco levaram o USD/JPY novamente acima de 157.
-
Destaques da próxima semana: inflação na China, emprego não agrícola e IPC nos EUA, além da continuação da época de resultados do 4T25.
A semana que agora termina nos mercados
Estados Unidos
Os mercados americanos passaram por mais uma semana volátil, caracterizada por uma rotação das ações de tecnologia e crescimento para setores mais cíclicos. Isso ocorreu após a divulgação do índice de gestores de compras (PMI) do setor manufatureiro mais forte do que o esperado no início da semana, indicando expansão pela primeira vez num ano. No entanto, à medida que a semana avançava, as preocupações com os encargos de despesas de capital (capex) com inteligência artificial, os receios de perturbações e as liquidações forçadas de posições alavancadas em várias classes de ativos desencadearam um movimento de aversão ao risco;
Europa
-
O Banco Central Europeu (BCE) manteve as suas taxas de juro de referência, como esperado;
-
O Banco de Inglaterra manteve a sua taxa de juro de referência inalterada, como esperado, nos 3,75%;
Oceania
-
O RBA aumentou as taxas em 25 pontos base para ps 3,85%, como amplamente esperado;
-
Na Nova Zelândia, a taxa de desemprego subiu para 5,4% no quarto trimestre de 2025, face aos 5,3% no terceiro trimestre.
Ásia
-
Na China, o PMI de manufatura da RatingDog subiu de 50,1 para 50,3 em janeiro;
-
Este domingo teremos eleições antecipadas no Japão.
O iene voltou a enfraquecer depois de declarações da primeira-ministra japonesa, Takaichi, favoráveis a uma moeda mais fraca, levando o dólar/iene novamente acima de 157,00, após uma queda recente de 159,00 para 152,00 motivada por receios de intervenção cambial coordenada entre os EUA e o Japão.
A atenção do mercado está agora centrada nas eleições antecipadas de domingo, convocadas por Takaichi para reforçar a sua posição parlamentar e facilitar a implementação dos seus planos fiscais. Apesar de alguma perda de popularidade nas sondagens em janeiro, o apoio à primeira-ministra continua relativamente elevado. Se a coligação no poder obtiver uma vitória clara, o iene poderá voltar a perder terreno, refletindo expectativas de maior estímulo fiscal e de um Banco do Japão mais cauteloso na subida das taxas de juro.
Ainda assim, uma aproximação do dólar/iene à zona de 160,00 poderá desencadear avisos ou ações de intervenção, limitando a desvalorização. Em sentido oposto, caso a coligação não alcance a maioria e Takaichi se demita, o iene poderá fortalecer-se. A incerteza política poderá penalizar as ações japonesas, mas a moeda beneficiaria de fluxos de refúgio e de expectativas de uma política fiscal menos expansionista e de um BoJ potencialmente mais hawkish no médio prazo.
Destaques da semana que vem
Inflação na China
Data: quarta-feira, 11 de fevereiro, à 01h30 GMT
Em dezembro, a inflação do IPC da China subiu para 0,8% em relação ao ano anterior, face aos 0,7% em novembro, marcando a leitura mais forte desde fevereiro de 2023. O valor atingiu ou excedeu ligeiramente as previsões, com o IPC mensal a subir 0,2% (acima das expectativas de 0,1%). Para o ano inteiro de 2025, o IPC terminou estável nos 0%, bem abaixo da meta de aproximadamente 2%. Para janeiro de 2026, as expectativas são de que o IPC geral permaneça na faixa dos 0,7% a 0,8%, com o IPC subjacente estável perto dos 1,2%. Fatores sazonais e apoio político podem oferecer algum alívio, mas a deflação dos produtores e o consumo moderado pressionarão os formuladores de políticas para uma maior flexibilização.
Variação de emprego não agrícola nos EUA (reagendada)
Data: quarta-feira, 11 de fevereiro, às 13h30 GMT
Em dezembro, a economia dos EUA criou apenas 50.000 empregos, ficando aquém das expectativas de um ganho de cerca de 60 000 e abaixo do número revisto em baixa de novembro, de 56.000. Apesar do número fraco, a taxa de desemprego caiu para 4,4%, face aos 4,5% de novembro. Essa queda refletiu uma redução na taxa de participação de 62,5% para 62,4%, uma diminuição no número de desempregados para 7,5 milhões e melhorias em medidas mais amplas de subemprego, como a taxa U-6 (de 8,7% para 8,4%). Os mercados ignoraram em grande parte os números mais fracos da criação de empregos, concentrando-se na taxa de desemprego mais baixa como evidência de estabilização. O próximo relatório de empregos não agrícolas de janeiro, que cobre o primeiro mês completo após as férias, deverá mostrar 70.000 empregos adicionados, com a taxa de desemprego a permanecer nos 4,4%.
IPC nos EUA referente a Janeiro
Data: sexta-feira, 13 de fevereiro, às 13h30 GMT
Na próxima semana, o principal ponto de atenção dos mercados será a divulgação do Índice de Preços no Consumidor nos Estados Unidos, referentes ao mês de janeiro. Os investidores querem perceber se a inflação mantém a trajetória de desaceleração ou se surgem sinais de pressão persistente nos preços, especialmente na componente subjacente. Estes dados são vistos como um referencial crítico para as expectativas de política monetária da Reserva Federal. A taxa geral manteve-se estável nos 2,7% em dezembro, bem acima da meta de 2% do Fed, e com os subíndices de preços dos PMIs de manufatura e serviços do ISM sugerindo uma aceleração da inflação, os riscos do IPC podem estar inclinados para cima.
Divulgação de resultados do quarto trimestre de 2025 nos EUA
A época de resultados do quarto trimestre continua, com relatórios previstos para a próxima semana de empresas como Spotify, Robinhood, Lyft, McDonald's, Cisco, Airbnb, Rivian, Twilio e Coinbase.
Calendário económico: Dados da Universidade de Michigan em destaque
🔵 Conferência de imprensa do BCE
Última hora: BCE mantém as taxas em linha com as expectativas!
Última hora: BoE mantém as taxas como esperado; GBPUSD apresenta uma ligeira descida.
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.