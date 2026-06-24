- A Alemanha poderá abandonar o seu plano de construir seis fragatas F126 e, em vez disso, adquirir oito navios Meko A-200 de menor porte, o que suscita dúvidas quanto à dimensão dos futuros contratos de defesa.
- A Rheinmetall foi a mais afetada, com as ações a registarem uma queda de até 15%, uma vez que se esperava que a empresa se tornasse o principal contratante do programa, com um valor potencial de até 12,8 mil milhões de euros.
- A pressão de venda alastrou-se a todo o setor europeu da defesa, à medida que os investidores questionam cada vez mais em que medida as despesas militares anunciadas se traduzirão, em última análise, em receitas para as empresas do setor da defesa.
- A Alemanha poderá abandonar o seu plano de construir seis fragatas F126 e, em vez disso, adquirir oito navios Meko A-200 de menor porte, o que suscita dúvidas quanto à dimensão dos futuros contratos de defesa.
- A Rheinmetall foi a mais afetada, com as ações a registarem uma queda de até 15%, uma vez que se esperava que a empresa se tornasse o principal contratante do programa, com um valor potencial de até 12,8 mil milhões de euros.
- A pressão de venda alastrou-se a todo o setor europeu da defesa, à medida que os investidores questionam cada vez mais em que medida as despesas militares anunciadas se traduzirão, em última análise, em receitas para as empresas do setor da defesa.
As ações europeias abriram a sessão desta quarta-feira com cautela, com o STOXX 50 e o STOXX 600 a registarem uma evolução praticamente estável, na sequência da correção do dia anterior, impulsionada pelo setor tecnológico. Os investidores continuam atentos ao desenrolar das negociações entre os EUA e o Irão e ao relatório de resultados da Micron, a ser divulgado ainda hoje, que poderá fornecer novas perspetivas sobre as perspetivas para o setor dos semicondutores. Ao mesmo tempo, as ações do setor da defesa europeu ficaram sob pressão significativa após notícias de que a Alemanha poderá abandonar os planos de construir seis fragatas F126, o que teria sido o maior programa de aquisição naval do país desde a Segunda Guerra Mundial.
Ações da defesa europeia caem após possível cancelamento do programa naval alemão
De acordo com o Financial Times, Berlim está a considerar abandonar o programa F126, no valor de vários mil milhões de euros, e substituí-lo pela aquisição de oito fragatas Meko A-200, de menor dimensão.
- A Rheinmetall foi uma das ações mais afetadas, uma vez que se esperava que a empresa se tornasse o principal contratante do programa F126, com um valor potencial de até 12,8 mil milhões de euros.
- A empresa estava prestes a assumir o contrato da construtora naval holandesa Damen Naval após anos de atrasos, embora a aprovação final da comissão orçamental alemã ainda não tivesse sido concedida.
- A pressão de venda alastrou-se a todo o setor europeu da defesa, com a Hensoldt a registar uma queda de 2,9%, a Renk de 4,0%, a Saab de 2,6%, a Leonardo de 3,5% e a BAE Systems de 1,6%.
- Esta queda reflete o enfraquecimento do otimismo em relação às ações do setor da defesa em 2026, à medida que os investidores questionam cada vez mais em que medida as despesas militares anunciadas se traduzirão, em última instância, em receitas para os contratantes.
- Uma reestruturação do programa F126 representaria também um revés para as ambições da Alemanha em matéria de defesa, tendo em conta o compromisso de Berlim de construir o «exército convencional mais forte da Europa» até 2039.
Rheinmetall lidera perdas após revisão do programa F126 da Alemanha
A Rheinmetall ficou sob intensa pressão após notícias de que a Alemanha poderá cancelar a aquisição de seis fragatas anti-submarinas F126 e redirecionar a encomenda para a TKMS. As ações caíram quase 17% no seu mínimo intradiário, registando a sua maior queda num único dia desde abril de 2025.
Para os investidores, a questão vai além da potencial perda de um contrato importante. O mercado começa a questionar o pressuposto de que os compromissos da Alemanha em matéria de despesas com a defesa se traduzirão automaticamente em crescimento das receitas para os seus maiores fornecedores do setor da defesa.
Ao mesmo tempo, os investidores estão cada vez mais a prever a possibilidade de uma desaceleração gradual dos conflitos tanto no Médio Oriente como na Ucrânia, o que reduz o entusiasmo em relação à anterior recuperação do setor da defesa.
Investidores questionam impacto dos gastos militares nas receitas das empresas de defesa
De acordo com analistas do Morgan Stanley, o cancelamento do programa poderá resultar em perdas contabilísticas de aproximadamente 2 mil milhões de euros para a Rheinmetall. Isto é particularmente significativo porque, segundo consta, a administração estava confiante de que o contrato seria assegurado antes do recesso parlamentar de verão.
Entretanto, as ações da TKMS subiram até 12%, sugerindo que os investidores não estão necessariamente a prever uma redução global dos gastos alemães com a defesa, mas sim uma mudança nas empresas que provavelmente beneficiarão de futuros contratos.
Uma fonte adicional de pressão provém da oferta pública inicial (IPO) planeada da KNDS em Frankfurt e Paris. Espera-se que os atuais acionistas — o Estado francês e a Wegmann & Co — ofereçam uma participação de 20% na empresa. Para os investidores, isto cria mais uma via de exposição ao setor da defesa europeu e poderá reduzir a concentração dos fluxos de capital exclusivamente na Rheinmetall.
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