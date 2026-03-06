Wall Street tenta parar as perdas🗽Marvell Technology dispara 10%

Os futuros do S&P 500 (US500) estão a tentar uma recuperação modesta após quedas acentuadas. Os dados fracos do NFP, combinados com o aumento dos preços do petróleo, aumentaram as preocupações com uma desaceleração da economia dos EUA, enquanto a Reserva Federal parece ter espaço limitado para cortes nas taxas de juros. Donald Trump tentou “acalmar” os mercados hoje, dizendo que espera que o impacto da guerra no Irão seja “semelhante ao da Venezuela”. Os futuros do Dow Jones (US30) caíram mais de 1,1%, enquanto o US100 recuou mais de 0,5%. O setor financeiro está a registar quedas notáveis, com as ações da BlackRock a caírem após a suspensão dos levantamentos de um fundo de crédito privado que gere quase 30 mil milhões de dólares.
US500 (intervalo H1)
O contrato futuro do S&P 500 permanece dentro de um canal de preços descendente e está atualmente a ser negociado muito mais próximo do seu limite inferior. O nível de suporte chave hoje está em torno de 6.700 pontos, enquanto uma zona de resistência significativa está perto de 6.845 pontos.
Volatilidade das ações dos EUA
- As ações de tecnologia de grande capitalização estão sob pressão hoje, embora a escala dos movimentos pareça mais um arrefecimento do sentimento do que uma venda em pânico. A Microsoft (MSFT) caiu 0,7%, a Apple (AAPL) 0,8%, a Meta (META) e a Tesla (TSLA) 1,1%, a Alphabet (GOOGL) 1,2%, a Amazon (AMZN) 1,3% e a Nvidia (NVDA) 1,4%.
- A Dow Inc. (DOW) destaca-se na alta, subindo 4% após o JPMorgan ter elevado a classificação da ação de «neutra» para «acima da média». O mercado interpreta isso como uma aposta na melhoria das condições de preços no setor químico, impulsionada pelas tensões em torno do Irão e pelo aperto na oferta.
- A Intuit (INTU) está em queda, apesar da Northcoast Research ter elevado a classificação da ação de «neutra» para «comprar».
- Isso geralmente sinaliza que, embora a elevação seja positiva, ela não é forte o suficiente para desencadear imediatamente uma reação maior do mercado.
- A Marvell Technology (MRVL) é uma das empresas com melhor desempenho da sessão, com as ações a valorizarem mais de 10% após uma atualização muito otimista sobre o crescimento da receita. A empresa afirmou que a sua taxa de crescimento da receita ano a ano irá acelerar em todos os trimestres do ano fiscal de 2027, o que o mercado interpreta como uma confirmação da forte procura relacionada com centros de dados.
- A Okta (OKTA) subiu 1,6% após a BMO Capital Markets ter atualizado a ação de “desempenho de mercado” para “desempenho superior”. A mudança não é dramática, mas o mercado está claramente a recompensar a melhoria do sentimento dos analistas em relação à empresa de software.
- A Samsara (IOT) está a ganhar 10% após reportar uma aceleração no crescimento das novas receitas recorrentes.
- Isso ajuda a aliviar as preocupações dos investidores de que o rápido desenvolvimento da IA possa perturbar o modelo de negócios da empresa mais rapidamente do que o esperado anteriormente.
- A Trade Desk (TTD) caiu 3% depois que a Wedbush rebaixou a ação de “neutra” para “desempenho inferior”. O principal argumento é que o mercado pode ter superestimado o impacto potencial da parceria da empresa com a OpenAI.
- Ao nível setorial, o mercado está a apresentar uma reação clássica ao aumento dos preços do petróleo e às tensões geopolíticas. As ações do setor energético estão a subir — a Chevron (CVX) e a Exxon (XOM) registaram um aumento de cerca de 1,4% — enquanto as ações das companhias aéreas estão sob pressão: a Delta (DAL) registou uma queda de 2%, a United (UAL) de 2,7% e a American Airlines (AAL) de 2,5%.
Notícias da empresa
Costco Wholesale (COST)
A Costco elevou ligeiramente a sua previsão de lucro para o trimestre de festas, assumindo que uma decisão da Suprema Corte dos EUA poderia acelerar os reembolsos das tarifas impostas durante o governo Trump. Os mercados interpretam isso como um potencial impulso pontual nas margens e no lucro líquido.
- A empresa salientou que estes reembolsos de tarifas não tinham sido incluídos anteriormente nas previsões de EPS, o que significa que qualquer benefício representaria um ganho adicional, em vez da concretização de projeções anteriores.
- Em termos operacionais, a Costco continua a enfrentar pressões de custos, mas acredita que os preços mais baixos resultantes dos reembolsos de tarifas poderão melhorar os volumes de vendas. A estimativa de EPS para o segundo trimestre fiscal foi aumentada de 4,67 $ para 5,04 $.
Ford Motor (F)
A Ford está a recolher 1,74 milhões de veículos nos Estados Unidos como parte de uma revisão em curso de uma campanha de reparação relacionada com injetores de combustível defeituosos em determinados modelos. A dimensão da recolha confere ao problema um peso operacional e reputacional.
- O problema afeta modelos como o Bronco e o Edge, com os reguladores a alertar que os injetores defeituosos podem rachar e provocar fugas de combustível. Isto eleva a questão para além dos custos de manutenção, tornando-a uma potencial preocupação de segurança.
- Há também o risco de superaquecimento do compartimento do motor e incêndio, o que normalmente aumenta o escrutínio regulatório e os custos potenciais para o fabricante. Os mercados raramente ignoram esse tipo de desenvolvimento, mesmo antes que o impacto financeiro total seja conhecido.
Gap (GAP)
A Gap alertou que as tarifas e as previsões de crescimento mais fracas estão a se tornar um fardo crescente para os seus negócios, reconhecendo abertamente a pressão crescente sobre os resultados. Isso sugere que o ambiente macroeconómico está a começar a pesar mais, mesmo sobre os grandes varejistas.
- A empresa reduziu a sua previsão de EPS ajustado para o segundo trimestre para US$ 0,20-US$ 0,25, em comparação com as expectativas do mercado de cerca de US$ 0,32.
- A Gap também espera que as vendas do ano inteiro diminuam cerca de 2,5%, para mil milhões de dólares, claramente abaixo das projeções anteriores. A empresa indicou adicionalmente cerca de US$ 550 milhões em vendas perdidas em relação aos planos anteriores e menor rentabilidade no segundo trimestre.
Medtronic (MDT)
A Medtronic está a vender 30,5 milhões de ações da sua unidade MiniMed a US$ 51 por ação, aumentando a oferta das 25 milhões de ações inicialmente previstas. O aumento do tamanho sugere que a procura pelo negócio se mostrou forte.
- O valor total da oferta chega a aproximadamente US$ 1,55 mil milhões, com base no número de ações listadas no prospecto de IPO.
- A empresa também vendeu uma parte das suas participações nas ações ordinárias da subsidiária, o que os mercados podem interpretar como parte de um esforço mais amplo para monetizar o ativo e simplificar a sua estrutura de propriedade.
Nike (NKE)
A Nike está a recolher mais de 5300 carregadores de sapatos devido a riscos de sobreaquecimento e incêndio, afetando o modelo Adapt BB. Mesmo uma recolha relativamente pequena pode ter implicações na reputação de uma marca global.
- O recall envolve a revisão e atualização do produto antes da retomada das vendas, indicando que a Nike está a tentar resolver o problema em vez de descontinuar a categoria.
- A empresa também alertou para possíveis penalidades fiscais na China de até US$ 20 milhões, principalmente relacionadas a questões de conformidade envolvendo lojas e vendas online. A Nike indicou que penalidades adicionais podem ser aplicadas, aumentando a incerteza regulatória.
Marvell Technology ganha impulso
A Marvell elevou sua previsão de receita fiscal para 2028 para US$ 15,2 mil milhões, ante cerca de US$ 14,2 mil milhões anteriormente. Isso representa uma revisão significativa para cima e sinaliza uma forte confiança da administração na procura futura.
- A empresa destacou a forte procura por chips de IA personalizados e soluções de conectividade, o que está alinhado com o aumento mais amplo nos gastos com infraestrutura de centros de dados.
- A Marvell também aumentou as suas metas para margem bruta e lucro por ação até 2028, ao mesmo tempo em que elevou a sua taxa média anual de crescimento de receita esperada para o ano fiscal de 2027 para mais de 30% em relação ao ano anterior. Em termos práticos, a mensagem é clara: o crescimento não só continua, como também deve acelerar e se tornar mais lucrativo.
- As ações da Marvell estão a ser negociadas perto de US$ 90, destacando-se no setor de semicondutores, onde as quedas dominam atualmente. A revisão positiva das perspectivas provocou um aumento quase imediato do otimismo do mercado em relação às ações. Apesar da recuperação, as ações permanecem cerca de 30% abaixo de seus máximos históricos.
