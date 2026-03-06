Wall Street tenta parar as perdas🗽Marvell Technology dispara 10%

Os futuros do S&P 500 (US500) estão a tentar uma recuperação modesta após quedas acentuadas. Os dados fracos do NFP, combinados com o aumento dos preços do petróleo, aumentaram as preocupações com uma desaceleração da economia dos EUA, enquanto a Reserva Federal parece ter espaço limitado para cortes nas taxas de juros. Donald Trump tentou “acalmar” os mercados hoje, dizendo que espera que o impacto da guerra no Irão seja “semelhante ao da Venezuela”. Os futuros do Dow Jones (US30) caíram mais de 1,1%, enquanto o US100 recuou mais de 0,5%. O setor financeiro está a registar quedas notáveis, com as ações da BlackRock a caírem após a suspensão dos levantamentos de um fundo de crédito privado que gere quase 30 mil milhões de dólares.

US500 (intervalo H1)

O contrato futuro do S&P 500 permanece dentro de um canal de preços descendente e está atualmente a ser negociado muito mais próximo do seu limite inferior. O nível de suporte chave hoje está em torno de 6.700 pontos, enquanto uma zona de resistência significativa está perto de 6.845 pontos.

Volatilidade das ações dos EUA

As ações de tecnologia de grande capitalização estão sob pressão hoje, embora a escala dos movimentos pareça mais um arrefecimento do sentimento do que uma venda em pânico. A Microsoft (MSFT) caiu 0,7%, a Apple (AAPL) 0,8%, a Meta (META) e a Tesla (TSLA) 1,1%, a Alphabet (GOOGL) 1,2%, a Amazon (AMZN) 1,3% e a Nvidia (NVDA) 1,4%.

A Dow Inc. (DOW) destaca-se na alta, subindo 4% após o JPMorgan ter elevado a classificação da ação de «neutra» para «acima da média». O mercado interpreta isso como uma aposta na melhoria das condições de preços no setor químico, impulsionada pelas tensões em torno do Irão e pelo aperto na oferta.

A Intuit (INTU) está em queda, apesar da Northcoast Research ter elevado a classificação da ação de «neutra» para «comprar».

Isso geralmente sinaliza que, embora a elevação seja positiva, ela não é forte o suficiente para desencadear imediatamente uma reação maior do mercado.

A Marvell Technology (MRVL) é uma das empresas com melhor desempenho da sessão, com as ações a valorizarem mais de 10% após uma atualização muito otimista sobre o crescimento da receita. A empresa afirmou que a sua taxa de crescimento da receita ano a ano irá acelerar em todos os trimestres do ano fiscal de 2027, o que o mercado interpreta como uma confirmação da forte procura relacionada com centros de dados.

A Okta (OKTA) subiu 1,6% após a BMO Capital Markets ter atualizado a ação de “desempenho de mercado” para “desempenho superior”. A mudança não é dramática, mas o mercado está claramente a recompensar a melhoria do sentimento dos analistas em relação à empresa de software.

A Samsara (IOT) está a ganhar 10% após reportar uma aceleração no crescimento das novas receitas recorrentes.

Isso ajuda a aliviar as preocupações dos investidores de que o rápido desenvolvimento da IA possa perturbar o modelo de negócios da empresa mais rapidamente do que o esperado anteriormente.

A Trade Desk (TTD) caiu 3% depois que a Wedbush rebaixou a ação de “neutra” para “desempenho inferior”. O principal argumento é que o mercado pode ter superestimado o impacto potencial da parceria da empresa com a OpenAI.

Ao nível setorial, o mercado está a apresentar uma reação clássica ao aumento dos preços do petróleo e às tensões geopolíticas. As ações do setor energético estão a subir — a Chevron (CVX) e a Exxon (XOM) registaram um aumento de cerca de 1,4% — enquanto as ações das companhias aéreas estão sob pressão: a Delta (DAL) registou uma queda de 2%, a United (UAL) de 2,7% e a American Airlines (AAL) de 2,5%.

Notícias da empresa

Costco Wholesale (COST)

A Costco elevou ligeiramente a sua previsão de lucro para o trimestre de festas, assumindo que uma decisão da Suprema Corte dos EUA poderia acelerar os reembolsos das tarifas impostas durante o governo Trump. Os mercados interpretam isso como um potencial impulso pontual nas margens e no lucro líquido.

A empresa salientou que estes reembolsos de tarifas não tinham sido incluídos anteriormente nas previsões de EPS, o que significa que qualquer benefício representaria um ganho adicional, em vez da concretização de projeções anteriores.

Em termos operacionais, a Costco continua a enfrentar pressões de custos, mas acredita que os preços mais baixos resultantes dos reembolsos de tarifas poderão melhorar os volumes de vendas. A estimativa de EPS para o segundo trimestre fiscal foi aumentada de 4,67 $ para 5,04 $.

Ford Motor (F)

A Ford está a recolher 1,74 milhões de veículos nos Estados Unidos como parte de uma revisão em curso de uma campanha de reparação relacionada com injetores de combustível defeituosos em determinados modelos. A dimensão da recolha confere ao problema um peso operacional e reputacional.

O problema afeta modelos como o Bronco e o Edge , com os reguladores a alertar que os injetores defeituosos podem rachar e provocar fugas de combustível. Isto eleva a questão para além dos custos de manutenção, tornando-a uma potencial preocupação de segurança.

, com os reguladores a alertar que os injetores defeituosos podem rachar e provocar fugas de combustível. Isto eleva a questão para além dos custos de manutenção, tornando-a uma potencial preocupação de segurança. Há também o risco de superaquecimento do compartimento do motor e incêndio, o que normalmente aumenta o escrutínio regulatório e os custos potenciais para o fabricante. Os mercados raramente ignoram esse tipo de desenvolvimento, mesmo antes que o impacto financeiro total seja conhecido.

Gap (GAP)

A Gap alertou que as tarifas e as previsões de crescimento mais fracas estão a se tornar um fardo crescente para os seus negócios, reconhecendo abertamente a pressão crescente sobre os resultados. Isso sugere que o ambiente macroeconómico está a começar a pesar mais, mesmo sobre os grandes varejistas.

A empresa reduziu a sua previsão de EPS ajustado para o segundo trimestre para US$ 0,20-US$ 0,25 , em comparação com as expectativas do mercado de cerca de US$ 0,32 .

, em comparação com as expectativas do mercado de cerca de . A Gap também espera que as vendas do ano inteiro diminuam cerca de 2,5%, para mil milhões de dólares, claramente abaixo das projeções anteriores. A empresa indicou adicionalmente cerca de US$ 550 milhões em vendas perdidas em relação aos planos anteriores e menor rentabilidade no segundo trimestre.

Medtronic (MDT)

A Medtronic está a vender 30,5 milhões de ações da sua unidade MiniMed a US$ 51 por ação, aumentando a oferta das 25 milhões de ações inicialmente previstas. O aumento do tamanho sugere que a procura pelo negócio se mostrou forte.

O valor total da oferta chega a aproximadamente US$ 1,55 mil milhões , com base no número de ações listadas no prospecto de IPO.

, com base no número de ações listadas no prospecto de IPO. A empresa também vendeu uma parte das suas participações nas ações ordinárias da subsidiária, o que os mercados podem interpretar como parte de um esforço mais amplo para monetizar o ativo e simplificar a sua estrutura de propriedade.

Nike (NKE)

A Nike está a recolher mais de 5300 carregadores de sapatos devido a riscos de sobreaquecimento e incêndio, afetando o modelo Adapt BB. Mesmo uma recolha relativamente pequena pode ter implicações na reputação de uma marca global.

O recall envolve a revisão e atualização do produto antes da retomada das vendas, indicando que a Nike está a tentar resolver o problema em vez de descontinuar a categoria.

A empresa também alertou para possíveis penalidades fiscais na China de até US$ 20 milhões, principalmente relacionadas a questões de conformidade envolvendo lojas e vendas online. A Nike indicou que penalidades adicionais podem ser aplicadas, aumentando a incerteza regulatória.

Marvell Technology ganha impulso

A Marvell elevou sua previsão de receita fiscal para 2028 para US$ 15,2 mil milhões, ante cerca de US$ 14,2 mil milhões anteriormente. Isso representa uma revisão significativa para cima e sinaliza uma forte confiança da administração na procura futura.

A empresa destacou a forte procura por chips de IA personalizados e soluções de conectividade , o que está alinhado com o aumento mais amplo nos gastos com infraestrutura de centros de dados.

, o que está alinhado com o aumento mais amplo nos gastos com infraestrutura de centros de dados. A Marvell também aumentou as suas metas para margem bruta e lucro por ação até 2028 , ao mesmo tempo em que elevou a sua taxa média anual de crescimento de receita esperada para o ano fiscal de 2027 para mais de 30% em relação ao ano anterior . Em termos práticos, a mensagem é clara: o crescimento não só continua, como também deve acelerar e se tornar mais lucrativo.

, ao mesmo tempo em que elevou a sua taxa média anual de crescimento de receita esperada para o ano fiscal de 2027 para . Em termos práticos, a mensagem é clara: o crescimento não só continua, como também deve acelerar e se tornar mais lucrativo. As ações da Marvell estão a ser negociadas perto de US$ 90, destacando-se no setor de semicondutores, onde as quedas dominam atualmente. A revisão positiva das perspectivas provocou um aumento quase imediato do otimismo do mercado em relação às ações. Apesar da recuperação, as ações permanecem cerca de 30% abaixo de seus máximos históricos.