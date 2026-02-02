Destaques do mercado: Europa recupera e dados fortes dos PMIs

Após uma hesitação inicial no início da sessão, o mercado europeu registou uma subida decisiva. Quase todos os principais índices do Velho Continente estão a apresentar ganhos. Os índices com melhor desempenho são o IBEX (+1%), o SMI (+1%) e o DAX (+0,8%). O CAC 40 (+0,5%) e o FTSE 100 (+0,7%) também estão a subir. O índice EURO STOXX está a ganhar 0,6%.

Os investidores receberam um conjunto sólido de dados macroeconómicos da Europa. A Markit publicou os resultados do PMI de janeiro para os países europeus: Polónia: 48,8 (previsão: 49; anterior: 48,5) Suíça: 48,8 (previsão: 47,9; anterior: 45,8) França: 51,2 (previsão: 51; anterior: 50,7) Alemanha: 49,1 (previsão: 48,7; anterior: 45,8)

A Suíça também divulgou dados sobre as vendas a retalho. Excluindo os efeitos da época, as vendas em dezembro aumentaram 2,9%, em comparação com as expectativas de 2%.

No Reino Unido, o PMI da indústria transformadora ficou em 51,8, contra uma expectativa de 51,6. Os preços das casas no Reino Unido subiram 0,3% em janeiro.

As empresas de mineração e as ações relacionadas com metais preciosos estão sob pressão após a forte queda de sexta-feira no mercado de metais preciosos. A Fresnillo caiu 3%, a KGHM perdeu 7% e a Rio Tinto recuou mais de 1%.

Keir Starmer declarou a intenção do Reino Unido de aderir a um fundo conjunto destinado a desenvolver a indústria de defesa.

São visíveis quedas significativas entre os produtores de videojogos. Após o lançamento do novo modelo Gemini 3, que supostamente é capaz de desenvolver videojogos de forma independente, as ações da Ubisoft caíram 3%.

Os analistas do Deutsche Bank alertam que as estruturas de alocação de ativos entre os investidores institucionais estão a mudar, apontando para uma deterioração no sentimento de risco. As vendas de informações privilegiadas atingiram os seus níveis mais elevados desde 2021.

O ouro e a prata estão a tentar estabilizar após perdas recentes. Os preços da prata estão a voltar a subir acima dos 80 dólares por onça, enquanto o ouro está a ser negociado acima dos 4700 dólares.

As commodities energéticas estão a sofrer quedas significativas. Após o ataque antecipado ao Irão não se ter concretizado no fim de semana, o mercado precificou parte do prémio de risco geopolítico. Os preços do petróleo caíram aproximadamente 5%, com o petróleo bruto WTI sendo negociado a cerca de US$ 62 por barril. O gás natural também está em queda, já que novas previsões meteorológicas significativamente mais amenas (mais quentes) estão pressionando os preços para baixo.

Movimentos notáveis são visíveis no mercado cambial: O franco suíço caiu 0,7% em relação ao dólar americano e 0,4% em relação ao euro. O dólar canadiano está a enfraquecer 0,3% em relação ao dólar americano. O euro caiu 0,2% em relação ao dólar americano e ao iene japonês.

O mercado de criptomoedas está a recuperar parte das suas perdas recentes. O Ethereum voltou a subir acima dos 2300 dólares, enquanto o Bitcoin mantém o nível de 77 000 dólares.

