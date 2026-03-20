3 mercados a acompanhar na próxima semana (20.03.2026)

Os mercados iniciarão a próxima semana com um dilema macroeconómico dominante: se o Estreito de Ormuz poderá ser reaberto sem uma nova escalada do conflito. Se as rotas marítimas forem restabelecidas, a volatilidade deverá diminuir e a atenção voltará a centrar-se nos dados macroeconómicos «habituais». No entanto, se o conflito se intensificar — nomeadamente através de novos ataques às infraestruturas energéticas —, o choque energético poderá repercutir-se nas expectativas de inflação dos EUA, impulsionando as taxas de rendibilidade e obrigando os mercados a reavaliar a situação. Os líderes da UE já estão a apelar a uma moratória sobre os ataques às infraestruturas energéticas e hídricas e a enfatizar a importância da liberdade de navegação no Ormuz. Ao mesmo tempo, relatos sugerem que os EUA e os seus aliados iniciaram operações destinadas a reabrir o estreito, embora isso possa demorar semanas. PETRÓLEO O petróleo continua a ser o principal indicador das tensões. A questão fundamental já não é apenas o nível dos preços, mas sim se o conflito está a entrar numa fase de perturbações físicas reais (danos nas infraestruturas, redirecionamento do transporte, estrangulamentos), em vez de se tratar apenas de um prémio de risco. Os relatórios apontam para uma escalada dos ataques às infraestruturas energéticas na região do Golfo e para um efeito de dominó nas cadeias de abastecimento globais — em particular na Ásia. Ao mesmo tempo, o aumento dos preços dos combustíveis nos EUA indica que o choque energético já está a começar a repercutir-se na economia e nas expectativas de inflação. Se surgirem sinais credíveis da reabertura do Estreito de Ormuz, os preços do petróleo poderão corrigir-se rapidamente, à medida que o mercado começa a precificar riscos de cauda mais baixos. No entanto, se os ataques se intensificarem ou o transporte continuar interrompido, a assimetria mantém-se no sentido de alta — cada período adicional de interrupção aumenta o risco de efeitos de inflação de segunda ordem. US500 As ações dos EUA são influenciadas por três fatores-chave: o risco de taxas «mais altas por mais tempo», a sensibilidade dos consumidores aos preços dos combustíveis e a resiliência relativa da economia real. Os preços do petróleo persistentemente elevados estão a elevar as expectativas de inflação e as taxas de rendimento reais, a restringir as condições financeiras e a exercer pressão sobre setores sensíveis às taxas (incluindo a tecnologia). USDIDX O dólar funciona atualmente como um barómetro do stress do mercado. Perturbações prolongadas no Estreito de Ormuz direcionam tipicamente o capital para o USD, especialmente se o aumento dos preços do petróleo empurrar os rendimentos dos EUA para cima e levar o mercado a adiar ainda mais as expectativas de cortes nas taxas da Fed. Por outro lado, se surgir um caminho claro para a desaceleração do conflito e os preços da energia baixarem, o dólar poderá devolver parte do seu prémio de porto seguro, a par da melhoria do sentimento.

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