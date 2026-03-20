As ações europeias abriram a sessão de sexta-feira com ganhos, recuperando após as quedas anteriores, impulsionadas por preocupações crescentes sobre o impacto do conflito no Médio Oriente nos mercados energéticos e na inflação. O índice pan-europeu Stoxx 600, juntamente com os principais índices da Alemanha, França e Reino Unido, estão a subir à medida que o sentimento dos investidores melhora, na sequência de declarações dos Estados Unidos destinadas a acalmar os mercados após uma onda de vendas, em parte desencadeada pelo aumento dos preços dos produtos energéticos. Simultaneamente, os preços do gás natural na Europa continuam sob pressão, aumentando devido à escalada do conflito e ao risco de interrupções no abastecimento. Os mercados estão a acompanhar de perto as potenciais restrições à oferta e as implicações para os custos da energia e para a inflação, que continuam a afetar o sentimento em relação aos activos de maior risco. Os preços do petróleo estão a ganhar, oscilando em torno dos 110 USD por barril. Fonte: xStation Principais comunicados macroeconómicos de hoje de países europeus selecionados: Alemanha - Índice de Preços no Produtor (PPI), fevereiro Mês a mês (m/m): -0,5% vs previsão de 0,3% e anterior -0,6% O índice de preços no produtor caiu 0,5% em fevereiro, excedendo o declínio previsto e igualando de perto o mês anterior. Este facto sugere que as pressões sobre os custos a nível da produção continuam a ser limitadas. Em termos anuais (y/y): -3,3% vs. previsão -2,7% e anterior -3,0% A descida anual do IPP acentuou-se, indicando uma clara redução dos custos de produção em comparação com o ano passado. Este facto pode influenciar as futuras decisões de política monetária e o sentimento de inflação na zona euro. Polónia - Indicador de Bem-Estar BIEC, março Valor: 95,4 vs. anterior 95,6 O indicador registou uma ligeira descida, sinalizando uma estabilização, embora a modesta descida possa apontar para um pequeno enfraquecimento do sentimento do consumidor no país. Zona Euro - Balança de Pagamentos, janeiro Saldo da balança corrente (n.s.a.): 13 mil milhões de euros contra 34,6 mil milhões de euros anteriores Uma diminuição notável do saldo da balança de transacções correntes pode refletir uma redução do excedente comercial ou um aumento dos fluxos de importação. Saldo da balança de transacções correntes (s.a.): 37,9 mil milhões de euros contra 17,2 mil milhões de euros previstos e 14,6 mil milhões de euros anteriores Os dados corrigidos de sazonalidade mostram um saldo significativamente mais elevado do que o previsto, o que poderá ser um sinal positivo para a estabilidade da zona euro, embora os valores não corrigidos sugiram que o efeito é parcialmente sazonal. Itália - Balança do Comércio Externo, janeiro Saldo: 1,09 mil milhões de euros contra 5,6 mil milhões de euros previstos e 5,99 mil milhões de euros anteriores A balança comercial ficou muito abaixo das expectativas, indicando potencialmente importações mais elevadas ou exportações mais baixas. Isto pode pesar temporariamente sobre as perspectivas de crescimento económico da Itália. Fonte: xStation

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.