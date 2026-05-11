Destaques do mercado: Matérias-primas mais caras impactam a Europa

Principais conclusões As perspetivas de um acordo duradouro entre os EUA e o Irão estão a desvanecer-se.

Os preços do petróleo e do gás estão a subir.

Os mercados bolsistas europeus não apresentam uma orientação clara.

As empresas dos setores bancário, energético e das matérias-primas lideram o movimento.

A manhã de segunda-feira trouxe um aumento nos preços do petróleo bruto e do gás natural, devido principalmente à falta de progressos nas negociações entre os EUA e o Irão. A probabilidade de um acordo duradouro entre os dois países, tal como sugerido pelo portal Polymarket, está a diminuir – o portal atribui atualmente cerca de 40 % de probabilidade de que tal venha a acontecer antes do final de junho. Um barril de Brent custa atualmente pouco menos de 104 dólares, enquanto um MWh de gás na bolsa holandesa TTF ronda os 45 dólares. No entanto, com exceção do CAC 40 francês (-1,2%), os índices europeus estão a abrir sem uma tendência clara, como o pan-europeu STOXX 600 (-0,2%) ou o DAX alemão (-0,4%), ou a registar ganhos – como o WIG20 polaco (1%). No topo dos painéis de controlo, encontramos empresas dos setores bancário, energético e de matérias-primas, que estão a beneficiar da diminuição das perspetivas de que a guerra chegue ao fim. Figura 1: Desempenho do setor bancário europeu [variação percentual em 1 dia] (11/05/2026) Fonte:xStation5 Figura 2: Desempenho do setor energético europeu [variação percentual em 1 dia] (11/05/2026) Fonte: xStation Figura 3: Desempenho do setor de metais e mineração europeu [variação percentual em 1 dia] (11/05/2026) Fonte:xStation5 De uma perspetiva macroeconómica, o foco principal recai sobre os dados de inflação da China. Tanto a inflação do IPC (consumidor) como a do IPP (produtor) ficaram bem acima das expectativas. Esta última é particularmente preocupante, tendo atingido um máximo de 45 meses (2,8%) em abril. Isto está em consonância com os dados detalhados dos recentes relatórios do PMI, que revelaram aumentos nos preços dos fatores de produção mesmo antes do início da guerra no Médio Oriente. No contexto acima descrito, o yuan está a apresentar um bom desempenho – o par USD/CNY ultrapassou o nível de 6,80 nos últimos dias, um nível que não se observava há mais de três anos. A inflação também registou um ligeiro aumento na Noruega. A taxa subjacente subiu para 3,2%, sugerindo a necessidade de um maior aperto monetário. Na semana passada, o Norges Bank elevou a sua taxa de juro de referência para 4,25%. Os mercados estão a descontar totalmente mais um aumento das taxas ainda este ano, atribuindo uma probabilidade de cerca de 40% a dois aumentos no período em questão. — Michał Jóźwiak Analista de Mercados Financeiros da XTB michal.jozwiak@xtb.com

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