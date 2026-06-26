Os fabricantes de chips e de tecnologia avançada estão a registar quedas nas bolsas de Frankfurt, Paris e Amesterdão. Líderes europeus do setor, como a ASML e a Infineon, estão a seguir os passos dos gigantes norte-americanos. O sentimento negativo está também a afetar as empresas dos setores automóvel e da indústria pesada. Figura 1: Mapa de calor setorial no Euro Stoxx 50 (26.06.2026) Fonte: XTB Research, 26.05.2026 Com o arrefecimento do conflito entre os EUA e o Irão, o entusiasmo especulativo em torno das empresas do ecossistema de IA, na sua acepção mais ampla, está a esmorecer. Cada vez mais, é necessário mais para satisfazer as expectativas muito elevadas dos investidores, e os investimentos de mil milhões de dólares em infraestruturas e centros de dados estão a ser analisados com maior rigor. Além disso, o segundo trimestre, que foi excepcionalmente bem-sucedido para o setor tecnológico, está a chegar ao fim. Devido ao reequilíbrio, especialmente nos fundos institucionais e equilibrados, os últimos dias de junho poderão revelar-se exigentes para as empresas que apresentaram melhor desempenho nos últimos meses. Os gestores de fundos são frequentemente obrigados a restabelecer a estrutura adequada da carteira (por exemplo, 60% em ações, 40% em obrigações), o que explica, em parte, os recentes aumentos de preço registados nas obrigações do Estado das maiores economias mundiais. Empresas Enquanto ainda ontem, na sequência da publicação de resultados muito superiores ao esperado pela Micron, escrevemos sobre o fortalecimento significativo da Infineon Technologies e da ASML, hoje ambas as empresas encontram-se entre as que mais perderam, registando quedas de 3,4% e 1,3%, respetivamente. Figura 2: Vencedores e perdedores no Euro Stoxx 50 (26.06.2026) Os gigantes alemães também estão a perder terreno – a Siemens (-4%) e a BMW (-1,8%), tendo esta última registado uma queda superior a 20% numa escala mensal. A queda acentuada do preço das ações do fabricante automóvel bávaro deve-se, em grande parte, a uma quebra nas vendas na China (uma descida de até 18% em termos homólogos). Os consumidores chineses estão a migrar em massa para marcas nacionais e locais de veículos elétricos, como a BYD, a Xiaomi e a Li Auto. Índices Não é apenas o Euro Stoxx 50 pan-europeu que está em queda (-0,8%). O DAX alemão (-1,2%), o CAC40 francês (-0,8%), o FTSE MIB italiano (-1,3%) e o WIG20 polaco (-1,6%) também apresentam valores negativos. Figura 3: Painel de controlo do Euro Stoxx 50 (26.06.2026) Os contratos de futuros também sugerem que o mercado bolsista dos EUA deverá abrir em baixa. Matérias-primas energéticas Segundo as declarações do Secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, nos últimos dias passaram pelo Estreito de Ormuz, em média, cerca de 72 navios, transportando quase 20 milhões de barris de petróleo bruto por dia. A Kpler, uma empresa especializada em análises relativas ao mercado global de matérias-primas e de transporte marítimo, também refere que 70 navios atravessaram o estreito a 24 de junho. Este número ainda representa cerca de metade do registado antes do início da guerra, mas a tendência é claramente ascendente, o que poderá explicar novas quedas nos preços. Atualmente, pagamos pouco mais de 73 dólares por um barril de petróleo bruto Brent.

O custo de um barril de WTI é de aproximadamente 70 dólares. Figura 4: PETRÓLEO [D1] (30.10 - 26.06) Fonte: xStation, 26.05.2026 — Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financeiros, XTB

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