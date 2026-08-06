Os futuros do DAX alemão (DE40) mantêm-se próximos dos máximos históricos, apesar de uma correção no mercado asiático, com quedas marginais que parecem ter uma natureza mais técnica. Os resultados dececionantes dos fabricantes de memórias (SanDisk, Western Digital) voltaram a exercer pressão sobre as empresas relacionadas com a IA, mas a sessão europeia continua a ser apoiada por sólidos relatórios de resultados das empresas nacionais tradicionais. Os futuros do DAX registam uma retração de 0,25%, mesmo com o índice à vista a ganhar mais 0,1% hoje. O DE40 mantém-se numa forte tendência ascendente, sendo negociado acima de três médias móveis exponenciais fundamentais no período de tempo D1 (EMA 10, EMA 30, EMA 100). A correção justifica-se tanto pela quebra de resistência para um novo pico próximo do limite superior da faixa de volatilidade típica dos últimos meses (retângulo amarelo) como pelo facto de o RSI ter atingido território de sobrecompra pela primeira vez num mês. O nível de retração de Fibonacci de 23,6% da última onda ascendente (cerca de 26 100) continua a ser um suporte fundamental, embora o principal teste à tendência seja uma retração em direção à 10-EMA (amarela). Um fecho acima destes níveis deverá sinalizar uma postura de alta firmemente estabelecida e a prontidão para defender a tendência. DE40 (D1) Fonte: xStation5 O que está a impulsionar a volatilidade do DE40 hoje? Encomendas industriais alemãs: As novas encomendas no setor industrial alemão registaram um aumento de 3,1% em relação ao mês anterior (+6,5% em relação ao ano anterior) em junho de 2026, impulsionadas por contratos de grande dimensão nas áreas da maquinaria (+12,7%) e da eletrónica (+22,7%). No entanto, excluindo as encomendas de grande dimensão, o indicador registou uma descida de 0,5% em relação ao mês anterior. A procura interna registou um aumento de 7,8%, enquanto as encomendas provenientes da zona do euro caíram 14,0%, tendo os dados de maio sido fortemente revistos em baixa, de +1,9% para +0,3%.

As novas encomendas no setor industrial alemão registaram um aumento de 3,1% em relação ao mês anterior (+6,5% em relação ao ano anterior) em junho de 2026, impulsionadas por contratos de grande dimensão nas áreas da maquinaria (+12,7%) e da eletrónica (+22,7%). No entanto, excluindo as encomendas de grande dimensão, o indicador registou uma descida de 0,5% em relação ao mês anterior. A procura interna registou um aumento de 7,8%, enquanto as encomendas provenientes da zona do euro caíram 14,0%, tendo os dados de maio sido fortemente revistos em baixa, de +1,9% para +0,3%. Deutsche Telekom (+5,5%): Enquanto 5.ª maior empresa do índice DAX, a Deutsche Telekom superou as expectativas do mercado no 2.º trimestre de 2026, apresentando um EBITDAaL ajustado de 11,8 mil milhões de euros. Em resposta à volatilidade do mercado e ao forte desempenho, a empresa ampliou o seu programa de recompra de ações em 3 mil milhões de euros, elevando-o para um máximo de 5 mil milhões de euros. Além disso, a previsão de fluxo de caixa livre foi aumentada para cerca de 20 mil milhões de euros, apoiada pelos resultados robustos da T-Mobile US. Apesar de uma queda de 13,4% no volume de encomendas na T-Systems, as ações valorizaram 5,5%, liderando hoje o índice de referência alemão.

Enquanto 5.ª maior empresa do índice DAX, a Deutsche Telekom superou as expectativas do mercado no 2.º trimestre de 2026, apresentando um EBITDAaL ajustado de 11,8 mil milhões de euros. Em resposta à volatilidade do mercado e ao forte desempenho, a empresa ampliou o seu programa de recompra de ações em 3 mil milhões de euros, elevando-o para um máximo de 5 mil milhões de euros. Além disso, a previsão de fluxo de caixa livre foi aumentada para cerca de 20 mil milhões de euros, apoiada pelos resultados robustos da T-Mobile US. Apesar de uma queda de 13,4% no volume de encomendas na T-Systems, as ações valorizaram 5,5%, liderando hoje o índice de referência alemão. Recuo da Siemens (-5%): Por outro lado, a Siemens, a maior componente do DAX, está a pesar sobre o índice, apesar de ter registado lucros industriais trimestrais e entradas de encomendas recorde (lucros: +25% para 3,52 mil milhões de euros; encomendas: +13% para 27,90 mil milhões de euros). O principal motor de crescimento foi o segmento Digital Industries (+44% de lucro), impulsionado pela procura de IA industrial nos EUA e na China, o que levou a um aumento da previsão do resultado por ação (EPS) para o ano inteiro para 11,20/11,50 €. A queda das ações deve-se provavelmente à realização de lucros após terem atingido máximos históricos perto dos 290 €, combinada com um sentimento negativo mais generalizado em torno das ações ligadas à IA hoje.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.