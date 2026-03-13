Destaques da manhã: Petróleo Russo com permissões de compra por 30 dias

Os recentes acontecimentos no Médio Oriente e o agravamento das tensões tiveram um impacto negativo nas negociações de ontem em Wall Street. A onda de vendas afetou todos os principais índices dos EUA. O Dow Jones caiu 1,6%, o S&P 500 caiu 1,5% e o Nasdaq caiu 1,8%.

Apesar das garantias das autoridades americanas de que o arsenal do Irão foi significativamente reduzido, as tensões no Médio Oriente continuam a aumentar. Também estão a surgir relatos de que Israel poderá em breve lançar uma ofensiva terrestre no Líbano.

Os EUA emitiram uma licença de 30 dias permitindo que os países comprem petróleo bruto russo e produtos petrolíferos que já estão carregados em petroleiros no mar, com o objetivo de aliviar a escassez de abastecimento causada pela guerra com o Irão e pelas interrupções no transporte na região do Golfo Pérsico.

A licença aplica-se apenas a cargas enviadas antes de 12 de março e é válida até 11 de abril. No entanto, ela tem sido alvo de críticas por potencialmente enfraquecer parcialmente as sanções contra a Rússia.

De acordo com Scott Bessent, a licença de 30 dias que permite a compra de petróleo bruto russo já em petroleiros tem como objetivo ajudar a aumentar o abastecimento global e estabilizar os preços do petróleo.

O ministro da Defesa britânico afirmou que o Irão provavelmente está a implantar minas subaquáticas no Estreito de Ormuz.

Outra avaliação vem do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, que observou que alguns navios ainda conseguem transitar pelo estreito, sugerindo que a rota marítima não foi minada.

Os preços do petróleo bruto permanecem em torno de US$ 100 por barril .

. Um dos principais eventos macroeconómicos do dia será a divulgação do índice de inflação PCE dos EUA em janeiro . Esta é a medida de inflação preferida da Reserva Federal , acompanhada de perto pelo banco central ao tomar decisões sobre taxas de juro.

. Esta é a , acompanhada de perto pelo banco central ao tomar decisões sobre taxas de juro. No mercado cambial, o dólar americano continua a fortalecer .

. A liquidação nos mercados acionistas asiáticos continua, com os piores desempenhos sendo o Nikkei 225 do Japão e o KOSPI da Coreia do Sul , que caíram 1,4% e 1,7%, respectivamente. O Nikkei foi ainda mais pressionado por uma queda de quase 6% nas ações da Honda Motor , depois que a empresa previu um prejuízo anual devido aos custos de reestruturação em seu segmento de veículos elétricos.

e o , que caíram 1,4% e 1,7%, respectivamente. O Nikkei foi ainda mais pressionado por , depois que a empresa previu um prejuízo anual devido aos custos de reestruturação em seu segmento de veículos elétricos. O Banco Popular da China (PBOC) fixou a taxa de referência USD/CNY de hoje em 6,9007 , enquanto as previsões apontavam para 6,8888.

fixou a , enquanto as previsões apontavam para 6,8888. A Austrália planeia libertar cerca de 20% das suas reservas de combustível para aliviar a escassez.

para aliviar a escassez. No mercado de metais preciosos, o sentimento é misto, com uma tendência geralmente negativa. O ouro está ligeiramente mais baixo, oscilando abaixo de US$ 5.100 por onça, enquanto a prata está sob mais pressão, sendo negociada a cerca de US$ 82,5 por onça.

O mercado de criptomoedas está a apresentar um desempenho melhor. O Bitcoin subiu cerca de 1,5%, ultrapassando US$ 71.000, e o ethereum também está a valorizar, testando o nível de US$ 2.100.

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