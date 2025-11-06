A Comissão Europeia iniciou uma investigação antitrust contra as operadoras de bolsa de valores Deutsche Börse (DB1.DE) e Nasdaq (NDAQ.US) por alegações de conluio na listagem, negociação e compensação de derivativos financeiros. Nas negociações pré-mercado nos EUA, as ações da Nasdaq caíram quase 1,5%, enquanto as ações da Deutsche Börse caíram de cerca de 216 euros para aproximadamente 200 euros após o anúncio; desde então, o preço recuperou uma parte significativa da queda.

Os investigadores examinarão se as duas instituições coordenaram as suas atividades na listagem, negociação e compensação de derivados dentro do Espaço Económico Europeu, restringindo potencialmente a concorrência.

De acordo com a declaração da Comissão Europeia, a investigação centra-se na suspeita de «comportamento coordenado» , que pode ter envolvido partilha de mercado, coordenação de preços ou troca de informações comercialmente sensíveis entre a Deutsche Börse e a Nasdaq. Se confirmadas, tais práticas representariam uma grave violação da legislação da UE em matéria de concorrência .

A Bolsa de Valores de Frankfurt é o mercado de negociação mais importante da Alemanha e um dos principais pilares do mercado de capitais europeu. Qualquer potencial violação das regras antitrust poderia ter um impacto significativo não só na própria empresa, mas também na estabilidade e transparência do sistema financeiro europeu.

De acordo com as informações disponíveis, as autoridades de concorrência da UE têm vindo a monitorizar a Deutsche Börse desde o outono de 2024, e foram realizadas buscas nos escritórios da empresa em setembro de 2024 como parte de uma investigação preliminar.

Se as alegações se confirmarem, a operadora da bolsa poderá enfrentar multas de até 10% de sua receita anual global — o que, dada a sua escala atual de operações, equivaleria a várias centenas de milhões de euros.

Para investidores institucionais e empresas listadas que utilizam a infraestrutura da Deutsche Börse e da Nasdaq, esse desenvolvimento sinaliza um novo aumento do risco regulatório em todo o setor de bolsas da Europa.

O ritmo do processo, quaisquer conclusões provisórias da Comissão e respostas dos reguladores nacionais serão fatores essenciais a serem monitorados pelos investidores. O caso se enquadra em uma tendência mais ampla da UE de aperfeiçoar a supervisão dos principais operadores de mercado e reduzir o domínio de alguns grandes grupos de bolsas na Europa, onde a visão de longo prazo poderia envolver a criação de uma bolsa única pan-europeia por meio da fusão da Euronext, Deutsche Börse e entidades menores. As ações da Deutsche Börse estão sob pressão há algum tempo, com uma queda de quase 30% em relação aos seus máximos históricos — uma das quedas mais acentuadas na história da empresa. O seu rácio P/E permanece em torno de 20, aproximadamente em linha com as médias históricas. Uma potencial multa de 10% das receitas anuais poderia ascender a cerca de 700 milhões de euros, o que poderia reduzir o lucro líquido em cerca de 200 milhões de euros, assumindo que a empresa mantém uma margem líquida de aproximadamente 30%. No ano passado, as receitas da Deutsche Börse cresceram quase 15% em relação ao ano anterior. Fonte: xStation5

