Discurso da Presidente do BCE, Lagarde (em direto)

O BCE baixou as taxas de juro em 25 pontos base, em linha com as expectativas dos mercados. Eis os comentários da presidente do BCE, Christine Lagarde, sobre o crescimento económico da zona euro, a inflação e as tarifas. As despesas com os novos programas de defesa europeus podem estimular o crescimento económico e o setor industrial

O processo de desinflação está a progredir de acordo com as expectativas anteriores . As previsões de inflação para os próximos anos foram ligeiramente revistas em alta devido à dinâmica dos preços da energia ( 2025: 2,3%, 2026: 1,9%, 2027: 2% ). A política monetária está a tornar-se menos restritiva, como previsto .

está a progredir . foram devido à dinâmica dos preços da energia ( ). está a tornar-se . O crescimento dos salários reais indica uma recuperação da procura por parte dos consumidores na zona euro.

A economia da UE registou um crescimento modesto no quarto trimestre de 2024 , mantendo-se uma tendência semelhante em 2025 . A atividade industrial continua a ser um entrave para a economia da UE , apesar da melhoria dos indicadores PMI , enquanto o setor dos serviços continua em terreno sólido .

, . , apesar da melhoria dos , enquanto . O principal desafio continua a ser o baixo nível de investimento das empresas , impulsionado pela elevada incerteza geopolítica .

, impulsionado pela . A procura de mão de obra abrandou visivelmente em 2025 , reduzindo ainda mais os riscos inflacionistas decorrentes das pressões salariais no mercado de trabalho.

, ainda mais decorrentes das no mercado de trabalho. O aumento da despesa seria um estímulo para a economia europeia. A incerteza é enorme. O BCE precisa de tempo para compreender o impacto das tarifas. Tem de compreender os planos de defesa antes de emitir um juízo.

Se os dados indicarem uma pausa, o BCE fá-lo-á. O BCE não se está a comprometer previamente e decidirá com base nos dados.

O crescimento do crédito está a aumentar. As despesas com a defesa e as infra-estruturas podem aumentar não só o crescimento mas também a inflação. As tensões geopolíticas criam um risco de inflação bilateral e são uma importante fonte de incerteza.

Atualmente, os riscos para o crescimento são dominados pelo lado negativo. Os recentes acordos salariais apontam para a continuação da moderação das pressões salariais. A maioria dos indicadores de expectativas de inflação apoia o regresso a 2%.

A inflação interna continua a ser elevada, mas a incerteza aumentou, o que tem contribuído para atenuar a economia.

As exportações deverão beneficiar da procura global, exceto no que se refere às tarifas. O crescimento do emprego na zona euro foi fraco em janeiro e fevereiro. A confiança dos consumidores é frágil.

