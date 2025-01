Discursos da FED: Inflação perto do objetivo, politica fiscal continua a ser um desafio

Eis um resumo dos principais pontos dos discursos dos responsáveis da Fed, Goolsbee e Williams, do ponto de vista da inflação e dos movimentos futuros das taxas de juro: Austan Goolsbee: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Compromisso com uma inflação de 2%: A Fed está determinada a atingir o seu objetivo de inflação de 2%.

A Fed está determinada a atingir o seu objetivo de inflação de 2%. Diminuição da inflação devido às cadeias de abastecimento: As melhorias nas cadeias de abastecimento ajudaram a baixar a inflação sem afetar negativamente o mercado de trabalho.

As melhorias nas cadeias de abastecimento ajudaram a baixar a inflação sem afetar negativamente o mercado de trabalho. Inflação PCE próxima da meta: A inflação medida pelo índice PCE permaneceu próxima de 2% nos últimos seis meses.

A inflação medida pelo índice PCE permaneceu próxima de 2% nos últimos seis meses. Impacto da política fiscal sobre a inflação: As acções do governo (política fiscal) podem influenciar a inflação e serão tidas em conta pela Fed. John Williams: Expectativa de queda da inflação para 2%: Williams prevê que a inflação cairá para 2% nos próximos anos.

Williams prevê que a inflação cairá para 2% nos próximos anos. Cortes nas taxas de juro e equilíbrio entre a oferta e a procura: As anteriores reduções das taxas de juro foram possíveis devido a melhorias no equilíbrio entre a oferta e a procura.

As anteriores reduções das taxas de juro foram possíveis devido a melhorias no equilíbrio entre a oferta e a procura. Política monetária dependente de dados: As decisões relativas às taxas de juro serão tomadas com base nos dados económicos recebidos.

As decisões relativas às taxas de juro serão tomadas com base nos dados económicos recebidos. Incerteza relacionada com a política governamental: As acções do governo são uma importante fonte de incerteza para a futura política monetária. Resumo: Ambos os representantes da Reserva Federal manifestam a sua determinação em prosseguir o objetivo de 2% de inflação. Goolsbee enfatiza o papel dos factores do lado da oferta no recente declínio da inflação, enquanto Williams aponta para a dependência das futuras decisões sobre as taxas de juro dos dados económicos e da política governamental. Pode inferir-se que a Fed irá monitorizar de perto os dados e, dependendo da sua evolução e das acções do governo, tomará decisões relativamente às taxas de juro, esforçando-se por estabilizar a inflação em 2%. Vale a pena mencionar que Goolsbee se apresenta como bastante dovish e vê potencial para mais cortes nas taxas. Por outro lado, do lado de Williams, ouve-se muita incerteza, especialmente em relação à futura política fiscal. É importante notar uma mudança significativa na situação do dólar. O EURUSD começou a perder valor significativamente desde o início da sessão dos EUA e atingiu um mínimo local por volta das 17:30 CET, quando surgiram informações sobre a obtenção de um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza. Atualmente, o EURUSD permanece abaixo de 1,0300.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.