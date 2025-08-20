Dólar continua lateral 💲

Investidores aguardam pelas minutas da última reunião da Fed 📣 O índice do dólar continua a consolidar em torno dos 98 pts, perto da retração de Fibonacci nos 61,8%, poucas horas antes da divulgação das minutas da última reunião da FOMC. Os mercados parecem estar a recuperar o fôlego antes do discurso do presidente da Fed, Jerome Powell, na sexta-feira, que poderá definir um rumo claro para a política monetária dos EUA. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Principais conclusões da última reunião do FOMC: A reunião de julho marcou a primeira dissidência dupla em anos, com os governadores Waller e Bowman a votarem a favor de uma redução de 25 pontos base, em contraste com o resto do Comité.

A conferência de imprensa de Powell teve um tom claramente hawkish. Notavelmente, ele disse que o Fed está efetivamente «ignorando» a inflação, abstendo-se de aumentar as taxas, apesar da continuação da transferência dos custos das tarifas para os consumidores.

O mercado de trabalho continua a ser o principal impulsionador das decisões políticas, com o desemprego atualmente visto como o indicador mais importante para definir as perspetivas para as taxas.

A ata poderá revelar como os membros do FOMC veem as principais variáveis económicas (inflação, desemprego, NFP) e esclarecer as divisões sobre o nível adequado das taxas de juro. Apesar das declarações hawkish de Powell, o FOMC está claramente dividido sobre uma nova flexibilização. A reunião de julho terminou com uma votação rara de 9 a 2, com Bowman e Waller a pressionarem por cortes. Ambos reiteraram as suas opiniões desde então: Waller alertou que o Fed corre o risco de ser demasiado reativo e ficar «atrás da curva», enquanto Bowman argumentou que a inflação impulsionada pelas tarifas é temporária e não deve justificar a manutenção das taxas elevadas. Powell reconheceu a validade do raciocínio deles durante a sua conferência de imprensa. Embora a inflação tenha sido minimizada em julho, dados subsequentes — particularmente o aumento da inflação subjacente e o salto inesperado nos preços ao produtor — podem acirrar as divisões dentro do Fed. O próximo discurso de Powell em Jackson Hole pode trazer uma reviravolta inesperada, sinalizando uma renovada preocupação com os riscos duplos de inflação persistente e enfraquecimento do mercado de trabalho. Os mercados estão atualmente a prever uma probabilidade de 83,6% de um corte de 25 pontos base na reunião de 16-17 de setembro. Entretanto, Trump continua a pressionar por mais flexibilização. Waller e Bowman também são vistos como potenciais sucessores de Powell, uma vez que o seu mandato expira em maio de 2026. Por enquanto, o dólar e os rendimentos dos títulos de 10 anos dos EUA permanecem estáveis, embora a volatilidade possa retornar no final desta semana com o discurso de Powell em Jackson Hole.

