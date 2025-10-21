GE Aerospace: Lucros elevados e novo máximo histórico ✈️

A GE Aerospace, subsidiária da gigante General Electric, é líder global em propulsão aeronáutica, soluções de serviços e sistemas e soluções de defesa. Hoje, antes do início do pregão da bolsa de valores, ela está a publicar os seus resultados do terceiro trimestre do ano fiscal. A empresa opera uma vasta frota de motores comerciais e militares, e a sua condição é de grande importância para os setores globais de aviação e defesa.

Os investidores ficaram entusiasmados com os resultados, uma vez que a empresa (mãe) abriu com um crescimento superior a 4% e atingiu o seu novo máximo histórico.

No terceiro trimestre, foi anunciado que as encomendas aumentaram 2% em relação ao ano anterior. A empresa também registou um aumento de 26% no lucro operacional em comparação com o mesmo período do ano anterior. Houve também aumentos no lucro por ação e no fluxo de caixa livre, com este último a subir aproximadamente 30% e o EPS em até 44%.

Isto sugere que não só as receitas estavam a crescer, mas também a eficiência operacional e a conversão de caixa foram melhoradas. Em termos numéricos: a empresa declarou que o fluxo de caixa livre ascendeu a 2,4 mil milhões de dólares (+30% em relação ao ano anterior) e o EPS ajustado atingiu 1,66 dólares, representando um aumento de 44%.

Dividindo o negócio em segmentos:

No segmento "Motores Comerciais e Serviços", a procura por serviços (incluindo manutenção e peças sobressalentes) aumentou 32% em relação ao ano anterior, enquanto a receita proveniente desses serviços cresceu 28%.



No segmento "Tecnologias de Defesa e Propulsão", a receita aumentou 26% em relação ao ano anterior, enquanto o lucro nessa parte do negócio cresceu 75%, sugerindo melhorias significativas nas margens e benefícios da otimização de custos ou melhoria no mix de clientes e produtos.



A GE Aerospace também enfatizou em seu comunicado que a cadeia de abastecimento está operando de forma sólida, com a empresa declarando que os fornecedores estão entregando cerca de 95% do volume declarado dentro do prazo. Combinado com a crescente procura, isso dá à empresa grande confiança de que não será limitada pela disponibilidade de materiais ou componentes.

A melhor notícia para os investidores acabou por ser a alteração nas previsões para todo o ano fiscal. A empresa elevou as suas previsões: o crescimento da receita agora está definido não apenas em cerca de 10%, mas em «altos dois dígitos». O lucro operacional foi ajustado para cima em aproximadamente US$ 300 milhões, e o fluxo de caixa livre deve ultrapassar US$ 7 mil milhões (da previsão anterior de US$ 6 mil milhões).

Isso representa um impulso positivo significativo para o mercado, com a administração sinalizando que é capaz não apenas de manter um forte crescimento, mas também de superar as suas próprias expectativas.

Os resultados do terceiro trimestre mostram que a GE Aerospace está em muito boa condição: apesar do crescimento relativamente modesto das encomendas, a empresa conseguiu gerar um forte crescimento nos resultados operacionais e no fluxo de caixa. O principal catalisador parece ser os serviços pós-venda, incluindo manutenção, peças sobressalentes e visitas à oficina, que tradicionalmente geram margens mais altas do que a venda de novos motores.

No segmento CES, observou-se um aumento de 32% nos serviços e de 28% na receita de serviços, o que corrobora essa tese.

Por outro lado, o segmento de defesa (DPT), com um enorme aumento nos lucros, sugere que a gestão de custos, a melhoria na composição de clientes ou contratos e, possivelmente, preços mais altos tiveram um impacto claro.

Este é um sinal muito positivo num setor onde a pressão dos custos e as perturbações na cadeia de abastecimento podem funcionar na direção oposta.

O aumento das previsões é frequentemente um momento em que o mercado começa a avaliar ativamente a empresa, esperando a continuação da tendência. Indicar que o fluxo de caixa livre excederá US$ 7 mil milhões é particularmente importante. A forte geração de caixa é a base que permite investimentos, o desenvolvimento de novas tecnologias e políticas potencialmente atraentes para os acionistas, como recompra de ações e dividendos.

É claro que vários fatores de risco devem ser lembrados. Em primeiro lugar, as encomendas aumentaram apenas 2% em relação ao ano anterior, o que significa que saltos pontuais ou efeitos de base podem ser menos espetaculares do que durante a rápida recuperação da indústria da aviação. Em segundo lugar, embora a cadeia de abastecimento esteja a melhorar, a situação do mercado de trabalho não é a melhor, e a indústria da aviação ainda é sensível a interrupções materiais, inflação de custos e pressão salarial. Em terceiro lugar, uma base comparativa elevada pode limitar as taxas de crescimento futuras, especialmente quando a recuperação dos mercados da aviação é mais gradual.

Além disso, as previsões elevadas representam sempre um desafio, uma vez que o mercado espera que a empresa as atinja ou exceda. Em caso de desilusões, a avaliação pode ser suscetível a correções.

Para os investidores, os resultados da GE Aerospace sinalizam um início forte para o quarto trimestre e uma boa base para um ano com maior dinâmica de receitas e lucros. A empresa demonstra que pode crescer operacionalmente e gerar caixa de forma eficiente, o que é particularmente importante em capital tecnológico com investimentos intensivos.

Se a administração mantiver um bom ritmo e o mercado de serviços de aviação e encomendas de motores continuar a desenvolver-se, as ações da empresa podem ser uma posição interessante no setor de aviação/defesa.

Ao mesmo tempo, os investidores devem monitorar se o ritmo de crescimento dos pedidos começa a acelerar, já que os resultados sólidos resultam em grande parte da otimização, combinação e entregas, e não apenas do crescimento puro das unidades.

Os resultados de outubro confirmam que a GE Aerospace está em uma fase sólida, e a administração está confiante o suficiente para elevar todo o conjunto de previsões para o ano. É um bom momento para examinar a empresa mais de perto.



GE.US (D1)

Fonte: Xstation5