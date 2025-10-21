Abertura de Wall Street: Netflix no centro das atenções hoje

Principais conclusões O mercado de ações dos EUA está a aproximar-se de um ponto crítico na época de resultados, com os investidores a aguardar o relatório da Netflix, que poderá determinar a direção futura dos índices, especialmente o Nasdaq e o S&P 500.

A General Motors eleva as suas previsões de lucro para 2025 e mitiga o impacto das tarifas, influenciando positivamente o sentimento no setor industrial, enquanto a Coca-Cola surpreende com o crescimento da receita impulsionado por aumentos de preços e forte procura

Apesar dos resultados sólidos da Philip Morris, os investidores estão se afastar das ações, causando uma queda no preço, já que o mercado continua a ver os relatórios de lucros da empresa como uma fonte importante de informação depois da paralisação do governo e à falta de dados macroeconómicos atuais.

O mercado de ações dos EUA está a entrar numa fase crítica da época de resultados. Os principais índices — S&P 500, Dow Jones e Nasdaq — permanecem próximos dos máximos históricos, mas os investidores estão cada vez mais cautelosos em relação a novos ganhos. Após uma forte recuperação nos últimos meses, o mercado precisa de confirmação de que os fundamentos estão a acompanhar as avaliações. Hoje, a Netflix assume o centro das atenções, uma vez que está prestes a divulgar os seus resultados trimestrais após o encerramento do mercado. A empresa é vista como um barómetro do sentimento nos setores de tecnologia e consumo. Os investidores esperam um crescimento no número de assinantes (especialmente fora dos EUA), receitas mais elevadas e maior rentabilidade, particularmente após as suas estratégias para monetizar a partilha de contas e expandir o seu segmento de publicidade. Um relatório que atinja ou supere as expectativas poderá apoiar o Nasdaq e sustentar o otimismo em todo o mercado. Por outro lado, qualquer decepção — especialmente em relação à dinâmica de crescimento de usuários ou margens operacionais — pode desencadear uma correção em todo o segmento de Big Tech, que tem sido o principal impulsionador dos ganhos recentes. À sombra da Netflix, outras grandes empresas apresentam relatórios positivos — a General Motors elevou sua previsão de lucro para o ano inteiro e a Coca-Cola superou as expectativas graças ao poder de precificação sustentado e à procura estável. Esses resultados confirmam que o consumidor americano continua resiliente, apesar das incertezas relacionadas à inflação e às altas taxas de juros. Outro fator que afeta o sentimento é a paralisação parcial do governo dos EUA, que atrasa a divulgação de dados macroeconómicos importantes. Como resultado, os investidores estão a confiar cada vez mais nos relatórios de lucros das empresas como fonte primária de informação sobre o estado real da economia. Neste contexto, os dados de inflação do IPC de sexta-feira ganham importância adicional, podendo impactar as expectativas em torno da política do Fed. US500 (período de 1 hora) Os futuros do US500 mantêm uma tendência de alta, consolidando-se dentro de uma faixa estreita após um forte movimento ascendente em meados de outubro. Os níveis atuais sugerem que o mercado aguarda novos catalisadores, e o arranjo das médias móveis EMA (25, 50 e 100) em um padrão clássico de alta confirma o domínio dos compradores. Os investidores estão particularmente focados no próximo relatório de lucros da Netflix, que poderá quebrar a atual consolidação e definir o tom para os próximos dias de negociação. Notícias da empresa: Netflix (NFLX.US) As ações flutuam ligeiramente em torno do nível de fecho de ontem. O mercado permanece em modo de espera antes do relatório trimestral, que poderá ser crucial para os próximos movimentos da empresa e o sentimento no setor de tecnologia.

As ações flutuam ligeiramente em torno do nível de fecho de ontem. O mercado permanece em modo de espera antes do relatório trimestral, que poderá ser crucial para os próximos movimentos da empresa e o sentimento no setor de tecnologia. As ações da General Motors (GM.US) sobem mais de 15% após a divulgação de previsões revistas, nas quais a empresa reduziu as suas estimativas anteriores do impacto negativo das tarifas nos seus resultados financeiros. Isto demonstra que a GM está a implementar eficazmente estratégias para limitar os custos relacionados com as tarifas comerciais. Além disso, a empresa elevou a sua previsão de lucro para o ano fiscal de 2025, indicando perspetivas positivas para melhorar a rentabilidade. Em seu comunicado, a GM anunciou novas ações destinadas a minimizar os efeitos das tarifas por meio da otimização de custos e melhorias nos processos operacionais, o que deve impactar positivamente os resultados financeiros nos próximos trimestres. Os investidores receberam essa notícia com entusiasmo, levando a um aumento no preço das ações e a um clima positivo no mercado automóvel. Isso se encaixa em uma tendência mais ampla de crescente confiança na capacidade das empresas industriais americanas de lidar com os desafios comerciais.

As ações da Coca-Cola (KO.US) subiram cerca de 3,5% após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025, que superaram as expectativas dos analistas. O lucro por ação ficou em US$ 0,77 (um aumento de 5% em relação ao ano anterior) e a receita atingiu US$ 11,22 mil milhões, impulsionada principalmente por aumentos de preços e um mix de produtos favorável.

As ações da 3M (MMM.US) valorizam mais de 4,5% após a publicação de resultados trimestrais que superaram as previsões dos analistas. O lucro ajustado por ação foi de US$ 2,19, representando um aumento de 10% em relação ao ano anterior e superando a expectativa do mercado de US$ 2,07. A empresa elevou simultaneamente sua previsão de lucro para o ano inteiro, o que influencia positivamente o sentimento dos investidores.

As ações da Philip Morris (PM.US) caíram quase 10%, apesar dos resultados relativamente sólidos do terceiro trimestre de 2025. A empresa reporta um aumento significativo de 17,3% no lucro ajustado por ação e um aumento de 9,4% na receita líquida, impulsionado principalmente pelo forte crescimento no segmento de produtos sem fumo, que agora representa 41% da receita total. Apesar destes fundamentos sólidos, os investidores estão a realizar lucros, levando a uma queda no preço das ações.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.