Dólar valoriza antes do NFP 📌

Será o NFP tão fraco quanto os dados do ADP divulgados na quarta-feira?🔎 O relatório Non-Farm Payrolls (NFP), previsto para as 13h30, é uma fonte importante de informação sobre a condição do mercado de trabalho dos EUA do ponto de vista da Reserva Federal e da política monetária. Em condições normais, o resultado seria o foco principal dos mercados financeiros, mas hoje grande parte da atenção está voltada para a dramática ruptura nas relações entre Donald Trump e Elon Musk. Um resultado abaixo das expectativas voltaria a colocar o foco nos fundamentos macroeconómicos, afetando provavelmente o sentimento em Wall Street, especialmente tendo em conta a série de resultados fracos da ADP. O que esperam os mercados? 📄 A criação de emprego em maio deverá abrandar para cerca de 125 mil (anterior: 177 mil)

O desemprego deverá subir para 4,3%, o nível mais alto desde outubro de 2021

O crescimento dos salários deverá permanecer estável, com os ganhos médios por hora a aumentar 0,3% em termos mensais e 3,7% em termos anuais

O aumento esperado do emprego ainda está longe de sinalizar uma recessão, mas o alinhamento entre os dados da ADP e do NFP seria um sinal mais claro para a Fed de que o mercado de trabalho está a começar a mostrar sinais de fraqueza.

De acordo com a Goldman Sachs, um valor abaixo de 100 mil poderia gerar uma queda no S&P 500 de cerca de 0,25% a 1,5%. As expectativas de cortes nas taxas nos EUA também poderiam aumentar acentuadamente. O mercado monetário atualmente precifica dois cortes completos até o final de 2025. Expectativas da Fed 🎙️ Antes do relatório do mercado de trabalho NFP de maio, o Federal Reserve enfrenta um desafio difícil: equilibrar os riscos de inflação com sinais sutis de fraqueza do mercado de trabalho. Comentários recentes de membros do FOMC indicam que o nível atual das taxas de juros é considerado adequado, com decisões futuras a serem tomadas com cautela, com base nos dados macroeconómicos que forem chegando. No entanto, se o próximo relatório NFP for tão fraco quanto as duas últimas leituras do ADP, isso poderá servir como um sério sinal de alerta para o Fed. O relatório ADP publicado na quarta-feira mostrou que o setor privado criou apenas 37.000 novos empregos em maio — o menor aumento mensal desde março de 2023 e muito abaixo dos 110.000 projetados. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app  Fonte: XTB Research Uma visão um pouco mais otimista do mercado de trabalho vem dos dados sobre vagas de emprego. Os números de abril superaram as expectativas, e a tendência de queda de longa data parece estar a estabilizar-se em mais de 7 milhões de vagas.



 Fonte: XTB Research Cenários possíveis 🖋️ Relatório NFP fraco (abaixo de 100.000 novos empregos): Implicações: Um crescimento significativamente menor do emprego pode intensificar as preocupações com um arrefecimento do mercado de trabalho.

Um crescimento significativamente menor do emprego pode intensificar as preocupações com um arrefecimento do mercado de trabalho. Reação do Fed: Este resultado poderia aumentar a probabilidade de considerar um corte nas taxas no curto prazo. Por outro lado, é improvável que o Fed tome medidas com base num único resultado fraco. Relatório moderado do NFP (cerca de 120.000 a 130.000 empregos): Implicações: Um resultado em linha com as previsões atuais, indicando uma desaceleração gradual, mas não alarmante.

Reação da Fed: A Fed pode continuar com a sua estratégia de “esperar para ver”, mantendo as taxas atuais enquanto monitora novos dados. Relatório forte do NFP (acima de 160.000 empregos): Implicações: Um forte crescimento do emprego sugeriria resiliência do mercado de trabalho, apesar das pressões externas.

Reação do Fed: Isso poderia ser interpretado como um sinal para manter ou até reforçar a postura política atual. EURUSD (M15) O euro está a perder terreno em relação ao dólar hoje, em linha com uma ligeira recuperação da moeda norte-americana em relação a todas as moedas do G10. Após uma série de quedas, o dólar encontra um momento de alívio – a fraqueza anterior resultou das tensões entre os EUA e a China e dos dados macroeconómicos dececionantes desta semana (por exemplo, ADP, ISM). O par EURUSD caiu abaixo das médias móveis de curto e longo prazo no gráfico M15 (SMA50 e SMA200), mas permanece acima do novo nível de suporte psicológico em 1,14. A recente fraqueza do dólar foi impulsionada pela incerteza e turbulência em torno da política comercial dos EUA, mas dados excepcionalmente fracos do mercado de trabalho (NFP) podem desencadear especulações sobre possíveis cortes nas taxas de juro da Fed, colocando pressão adicional sobre o dólar.

