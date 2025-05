💲⏬Dollar Index cai 0.5%

Dólar enfraquece em antecipação ao encontro do G7

Os últimos dias trouxeram um enfraquecimento renovado e pronunciado do dólar americano, que está próximo da sua cotação mais baixa em um mês. Os investidores aguardam ansiosamente a reunião do G7, na esperança de obter orientações sobre possíveis mudanças na política monetária dos EUA. Existe uma convicção predominante no mercado de que os Estados Unidos podem não só estar dispostos a aceitar um dólar mais fraco, mas também podem, de facto, estar a visar uma maior depreciação da sua moeda para impulsionar as exportações e mitigar os efeitos do seu défice comercial.

Vários fatores estão a pesar sobre a moeda americana. Em primeiro lugar, há preocupações crescentes com o estado das finanças públicas dos EUA. Um défice orçamental crescente e a recente descida da notação de crédito estão a minar a confiança no dólar como moeda de reserva global. Os investidores estão a adotar uma abordagem cada vez mais cautelosa ao financiamento da dívida americana, o que se traduz numa descida do valor do dólar. Dado o recente recrudescimento das tensões no Médio Oriente, não se pode descartar que o dólar não venha a valorizar-se em caso de escalada. As taxas de rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos atingiram 4,53%, aproximando-se dos seus níveis mais elevados desde fevereiro. No entanto, caso as dificuldades económicas ressurgam na Europa, ou se o aumento das taxas de rendimento das obrigações no Japão se tornar uma questão premente para o seu governo, o dólar poderá voltar a ser favorecido pelos investidores.

Voltando às questões comerciais, as negociações comerciais em curso e as discussões sobre moedas com parceiros asiáticos, como a Coreia do Sul e o Japão, estão a ser interpretadas como sinais de que os Estados Unidos podem estar a aceitar informalmente uma moeda mais fraca. Consequentemente, o dólar está a perder terreno em relação a outras moedas importantes, e os investidores estão a reduzir a sua exposição a ativos americanos.

As tensões geopolíticas, que tradicionalmente têm fortalecido o dólar como um ativo seguro, também continuam a ser uma consideração de fundo. Atualmente, no entanto, outras moedas, nomeadamente o franco suíço e o iene japonês, estão a valorizar devido à incerteza prevalecente, colocando pressão adicional sobre a moeda norte-americana. Vale a pena notar que a atual reunião dos ministros das Finanças do G7 no Canadá é apenas um prelúdio para a cimeira de líderes prevista para o meio do próximo mês no mesmo país.

O Índice do Dólar está a testar a retração de Fibonacci de 61,8% da sua recente recuperação. A sazonalidade aponta para uma potencial fraqueza. O dólar está significativamente sobrevendido pelos especuladores, refletindo as condições observadas no período de setembro a novembro do ano passado. Fonte: xStation5