Donald Trump transmitiu uma retórica controversa quanto às taxas de juro📄

Principais citações da declaração de Donald Trump de hoje: Donald Trump disse que a proibição de Biden de perfuração de petróleo e gás no mar em vastas áreas não permanecerá em vigor e será imediatamente revertida.

As taxas de juro são definitivamente demasiado elevadas.

As revisões de investimentos de valor superior a mil milhões de dólares nos EUA serão aceleradas.

Donald Trump ameaçou mais uma vez a Dinamarca com tarifas se não concordar com um acordo sobre a aquisição da Gronelândia.

A NATO deve pagar 5% de contribuições.

Trump acredita que os EUA precisam do Panamá e da Gronelândia para a sua segurança económica.

Trump quer que o Golfo do México seja anexado aos EUA e que passe a chamar-se Golfo Americano. O Presidente eleito Donald Trump sublinhou o seu empenho em reforçar os interesses económicos americanos e a independência energética, apontando a reversão da proibição de perfuração offshore de Biden e propondo investimentos estrangeiros significativos. Em particular, anunciou que o fundador da DAMAC Properties, Hussain Sajwani, iria fazer investimentos no valor de 20 mil milhões de dólares na construção de novos centros de dados em vários estados dos EUA, com potencial para duplicar este montante. Trump também expressou preocupação com as altas taxas de juros, prometeu acelerar as licenças para investidores de grande escala e sinalizou sua intenção de substituir funcionários-chave em sua administração. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app No que respeita às questões internacionais, Trump continua a dar sinais de uma posição dura nas negociações comerciais e territoriais. Ameaça impor tarifas à Dinamarca se esta se opuser aos interesses dos EUA na Gronelândia e defende que os parceiros da NATO devem aumentar as suas contribuições financeiras para 5%. Entretanto, Donald Trump Jr. chegou à Gronelândia para avaliar o sentimento local, suscitando a controvérsia sobre o estatuto da ilha. Apesar de os líderes dinamarqueses sublinharem que a Gronelândia “pertence aos seus habitantes”, Trump continua a afirmar que a “segurança, força e paz” dos Estados Unidos dependem da garantia de uma maior influência em regiões estrategicamente valiosas. A declaração de hoje de Donald Trump é decididamente pró-dólar e apoia um maior fortalecimento da moeda.

