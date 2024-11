Eli Lilly sobe 3% 🔍

Segundo o Wall Street Journal, representantes da Novo Nordisk (NVO.US), fabricante do Ozempic e do Wegova, bem como da sua rival Eli Lilly (LLY.US), que fabrica os medicamentos anti-obesidade Zepbound e Mounjaro, estão a visitar sindicatos e equipas de RH de empresas privadas dos EUA, para defender a aplicação de tratamentos anti-obesidade à base de GLP-1, o que poderá melhorar as vendas e o interesse do mercado americano. De acordo com a empresa de consultoria Leverage, cerca de 25% ou 65 milhões de americanos têm um plano de saúde que cobre medicamentos para a perda de peso. Em 2024, cerca de 44% dos empregadores americanos com, pelo menos, 500 empregados ofereceram um seguro de saúde alargado aos medicamentos para perda de peso. Por isso, o mercado gosta da atividade “pró-ativa” dos representantes dos dois gigantes farmacêuticos.

Os medicamentos imitam a hormona que regula o apetite e os níveis de açúcar no sangue, e tornaram-se muito procurados para o tratamento da obesidade e da diabetes de tipo 2. A Morgan Stanley estima que o mercado dos medicamentos GLP-1 atingirá os 105 milhões de dólares em 2030, embora isso dependa da disponibilidade para os pacientes. Até à data, os empregadores norte-americanos têm-se mostrado relutantes em cobrir os custos dos tratamentos com medicamentos para a obesidade.

Atualmente, a aplicação Wegovy custa 1.350 dólares por mês e o preço do Zepbound é de cerca de 1.060 dólares por mês. Os fabricantes sublinham que a luta contra a obesidade e as complicações que lhe estão associadas pode conduzir a poupanças a longo prazo nos custos dos cuidados de saúde para os empregadores.

Este ano, a U.S. Food and Drug Administration aprovou o medicamento Wegovy da Novo Nordisk para reduzir o risco de doenças cardíacas. A Eli Lilly está a tentar obter a aprovação do medicamento Zepbound para tratar a apneia do sono. Além disso, vários estudos sugerem que os medicamentos podem ajudar numa série de doenças, incluindo o tratamento da dependência e da doença de Alzheimer. A recente reação do mercado foi impulsionada por uma maior Gráfico da Eli Lilly e da Novo Nordisk As ações da Eli Lilly e da Novo Nordisk estão a ser negociadas cerca de 10% abaixo da média exponencial da EMA200 (linha vermelha), que tem sido historicamente uma oportunidade de acumulação para os investidores a longo prazo. Um risco considerável é o possível endurecimento dos regulamentos sobre aplicações de GLP-1 sob a administração de Donald Trump. As perspectivas para os medicamentos anti-obesidade elevaram o prémio de avaliação de ambas as empresas para níveis recorde. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.