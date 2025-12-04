Dollar General - subida de 12% após resultados

A Dollar General, uma das principais retalhistas dos EUA, divulgou os seus resultados para o terceiro trimestre de 2025. Apesar (ou talvez devido) ao clima sombrio no mercado de trabalho e entre os consumidores, a cadeia de lojas apresentou resultados muito positivos, que resultaram em aumentos significativos. Ao final da sessão, as ações da empresa subiram até 12%. A receita caiu neste trimestre para US$ 10,60 mil milhões, o que estava em linha com o consenso. Em relação ao ano anterior, a empresa ainda registra um crescimento notável.

Onde os resultados se destacam mais é na rentabilidade, com o EPS atingindo US$ 1,28, superando as expectativas do mercado em mais de 30%.

As vendas LfL aumentaram 4%.

A margem bruta subiu para 29,9%, representando um aumento de 1% em relação ao ano anterior. Nominalmente, o lucro líquido aumentou 43,8% em relação ao ano anterior, totalizando US$ 282,7 milhões.A administração se orgulhou de ter aberto 196 novas lojas, modernizado 1.100 lojas existentes e anunciado um dividendo de US$ 0,59. A administração afirmou que, no próximo ano, pretende manter o ritmo e alcançar um crescimento das vendas líquidas de 4,7-4,9%, o que representa um aumento em relação ao nível previsto anteriormente de 4,3-4,8%. Os investidores nesta empresa discreta parecem estar à beira da euforia. A empresa apresentou resultados muito bons e previsões ainda melhores, apesar das preocupações do mercado com a situação do consumidor americano. No entanto, as preocupações com o mercado de trabalho e o consumidor ou a recessão amplamente definida podem começar a funcionar a favor de empresas como a Dollar General. A loja pertence ao segmento económico. Em tempos de condições económicas fracas, essas lojas não perdem clientes ou receitas porque os seus clientes não têm motivos para limitar o seu consumo, mas ganham novos clientes que, em tempos melhores, iriam jantar em restaurantes ou comprar produtos melhores em lojas mais caras. DG.US (D1)

