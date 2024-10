Empresas ligadas ao setor da defesa e urânio estão em alta 📈AeroVironment dispara 6%

As ações do sector aeroespacial e da defesa, como a Northrop Grumman, a General Dynamics, a Raytheon e a AeroVironment (AVAV.US, produtora de UAV militares), ganham hoje, devido às tensões geopolíticas crescentes. Há também três outros sectores do mercado norte-americano que sobem hoje, no contexto das tensões geopolíticas, devido à previsão de um ataque com mísseis do Irão contra Israel.

Já as ações chinesas, como a JD.Com ou a PDD Holdings, que são apoiadas pelo forte desempenho do Hang Seng na sessão de hoje (ganho de quase 2,5%). Outras empresas são as produtoras de urânio, como a Uranium Energy Corp, a Centrus Energy ou a Denison Mines, cada uma com ganhos entre 3 e 4% hoje;

A última (e mais óbvia) são as empresas do sector do petróleo e do gás, como a Hess Corp, a Occidental Petroleum ou a Halliburton, apoiadas pela recuperação de quase 4% do petróleo Brent. Estas empresas ganharam hoje apesar da recuperação de 0,5% do índice USDIDX, do aumento de 7,4% do VIX e da queda de 1,5% do sector tecnológico dos EUA.

As empresas de petróleo e gás e as ações de defesa sobem, enquanto a Nvidia e a Apple caem quase 3%, com a venda de ações de semicondutores. Fonte: xStation5

