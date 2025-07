Ethereum - análise técnica (18.07.2025)

Olhando para o intervalo D1, o preço atingiu hoje outro objetivo - o nível de US$ 3.675, que resulta de reações anteriores do preço. Se o movimento ascendente continuar, não se pode descartar um ataque à resistência na região de US$ 4.000, ou seja, máximos históricos. Por outro lado, no caso de uma retração, o suporte mais próximo será o nível de US$ 3.400, que anteriormente atuava como resistência. Por enquanto, no entanto, não há sinais de oferta no gráfico.

Intervalo D1 do Ethereum. Fonte: xStation5

Quanto ao intervalo de tempo inferior - H1, estamos a lidar com uma forte tendência ascendente. O preço fez várias correções da mesma amplitude (marcadas com retângulos verdes), o que, de acordo com a metodologia Overbalance, indica uma continuação da tendência. Portanto, parece que, enquanto a geometria 1:1 não for negada, é possível um novo aumento. Mesmo que o preço caia abaixo do padrão 1:1, a média EMA100, marcada com uma linha azul no gráfico abaixo, será um nível de suporte digno de nota.

Ethereum intervalo H1. Fonte: xStation5