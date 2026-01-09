Recuperação da prata enfrenta pressão de venda da BCOM🚨

Prata está a valorizar mais de 1,5%: com os fundamentais a apontarem para novos máximos, embora os riscos de curto prazo persistam. A prata valorizou mais de 1,5% esta manhã, apesar de o mercado spot continuar sob alguma pressão. As taxas de empréstimo (funding) da prata situam-se atualmente em cerca de 7,3%, depois de terem atingido níveis significativamente mais elevados no outono. Nas últimas semanas, registou-se uma ligeira normalização destas taxas. Do ponto de vista fundamental, o enquadramento continua construtivo. O mercado da prata enfrenta um défice estrutural persistente, aliado a uma procura industrial robusta, impulsionada pela expansão dos centros de dados, pela transição energética e pelo crescimento tecnológico global. A isto soma-se a recuperação gradual do ouro e o aumento das tensões geopolíticas, nomeadamente na Ucrânia e no Médio Oriente (Irão). Neste contexto, não é de excluir que o preço da prata possa evoluir em direção ao limite superior do seu canal ascendente, situado em torno de 82 dólares por onça. Principais riscos no curto prazo para o preço da prata Apesar do cenário favorável de médio e longo prazo, existem riscos relevantes no curto prazo. Um dos mais importantes é o reequilíbrio dos fundos de matérias-primas que replicam grandes índices de referência, como o Bloomberg Commodity Index. Após a recente recuperação dos preços, estes fundos reduziram a exposição à prata de cerca de 9% para menos de 3,5%, podendo mesmo descer para 1,5% em cenários mais agressivos. A janela de reequilíbrio, que decorre entre 8 e 14 de janeiro, pode resultar em vendas estimadas entre 4 e 7 mil milhões de dólares, aumentando significativamente a volatilidade do mercado da prata, potencialmente em vários pontos percentuais. Dólar forte e política monetária como ventos contrários Outro fator de pressão é o dólar americano, que tem apresentado um desempenho sólido. Em simultâneo, os dados económicos sugerem que a Reserva Federal poderá manter uma postura cautelosa relativamente a cortes nas taxas de juro durante o primeiro semestre de 2026. Ainda assim, este efeito é parcialmente mitigado por forças de cariz mais “dovish” provenientes da administração dos EUA e de Donald Trump, incluindo a proposta de compra de 200 mil milhões de dólares em MBS e o orçamento do Pentágono de 1,5 biliões de dólares recentemente anunciado. Financiar mais 500 mil milhões de dólares acima do normal sem um aumento significativo do défice orçamental será um desafio considerável para os EUA. Prata (gráfico H1, D1) A prata continua a valorizar, quebrando acima tanto da EMA200 e da EMA50 (linhas vermelha e laranja). O movimento potencial em direção ao limite superior do canal de preços implica uma subida de cerca de 5% em relação aos níveis actuais. Ao mesmo tempo, o quadro mais amplo do mercado sugere que a pressão de tomada de lucro pode gradualmente aumentar após uma recuperação tão poderosa. xStation5 xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.