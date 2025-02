🚨Ethereum ganha quase 3%

A SEC retira a ação judicial contra a Coinbase, melhorando o sentimento no mercado das criptomoedas📈 A SEC concordou em retirar o processo contra a Coinbase, juntamente com as alegações de operar uma plataforma de negociação ilegal.

A Coinbase ganha 4,20% nas negociações pré-mercado.

O sentimento no mercado mais amplo de criptomoedas melhorou, com o Bitcoin subindo 0.70% para $ 99,000 e o Ethereum subindo 2.90% para $ 2,820. A bolsa Coinbase (COIN.US) anunciou que a Securities and Exchange Commission (SEC) concordou em retirar o processo em que acusava a maior plataforma de negociação de criptomoedas dos EUA de operar uma bolsa ilegal. Esta decisão marca outro recuo da posição anterior das autoridades dos EUA no mercado de criptografia. Curiosamente, na semana passada, a SEC apresentou uma moção para suspender um caso semelhante contra a Binance, citando o desenvolvimento pendente de estruturas regulatórias para ativos digitais sob a administração do presidente Donald Trump. Esta notícia é benéfica não só para as empresas cotadas em bolsa ligadas ao mercado das criptomoedas, mas também para as próprias criptomoedas. Um sinal claro do governo indicando um abrandamento da pressão sobre este sector poderá contribuir para uma melhoria global do sentimento do mercado. Como resultado, estamos vendo os preços do Ethereum subirem quase 3% hoje. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O Ethereum recuperou terreno depois de sofrer quedas significativas entre janeiro e fevereiro. Hoje, após as notícias sobre a SEC e a Coinbase, o ETH está a atingir máximos locais dentro da sua zona de consolidação. Se conseguir ultrapassar este nível de forma sustentável, novos ganhos em direção à EMA de 200 dias (curva dourada no gráfico) não podem ser descartados. De uma perspetiva técnica, a tendência geral de baixa permanece intacta. Fonte: xStation

O Ethereum tem sofrido vários meses de declínios sólidos. Excluindo o mês de novembro em alta, o Ethereum tem estado numa tendência descendente desde junho de 2024. No entanto, os recentes desenvolvimentos positivos levaram a uma recuperação mais forte do Ethereum em comparação com o mercado de criptografia mais amplo. Fundamentalmente, o sentimento é apoiado por reembolsos de milhares de milhões de dólares a investidores de retalho da bolsa FTX em colapso e por um pedido da 21Shares que procura aprovação para a aposta do Ethereum em ETFs ETH à vista. Como resultado, o Ethereum demonstrou força relativa durante a última recuperação do mercado.

