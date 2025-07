⬇️EU50 recua quase 1%

As preocupações com as negociações comerciais estão a desencadear quedas nas bolsas europeias Os índices europeus estão a registar quedas hoje, à medida que aumentam as preocupações sobre a potencial reimposição de elevadas tarifas recíprocas pelos Estados Unidos a 9 de julho, marcando o fim do seu período de suspensão de 90 dias. Os investidores estão claramente a reagir à incerteza que rodeia as negociações comerciais entre os EUA e os principais parceiros, particularmente a União Europeia, que ainda não chegou a um acordo definitivo com Washington. Principais factores a monitorizar: Aproximação do prazo final das tarifas: O dia 9 de julho marca o culminar da suspensão de 90 dias das tarifas elevadas. A falta de um acordo ameaça a imposição de direitos aduaneiros até 50% sobre as exportações da UE para os EUA, provocando nervosismo nos mercados.

O dia 9 de julho marca o culminar da suspensão de 90 dias das tarifas elevadas. A falta de um acordo ameaça a imposição de direitos aduaneiros até 50% sobre as exportações da UE para os EUA, provocando nervosismo nos mercados. Vulnerabilidades sectoriais: As empresas dos sectores mais expostos às tarifas - automóvel, aço e alumínio - estão a sofrer as perdas mais expressivas.

As empresas dos sectores mais expostos às tarifas - automóvel, aço e alumínio - estão a sofrer as perdas mais expressivas. Pressões adicionais: A China anunciou a introdução de direitos anti-dumping de até 34,9% sobre o conhaque e o brandy da UE, exacerbando ainda mais a pressão sobre as empresas europeias orientadas para a exportação.

A China anunciou a introdução de direitos anti-dumping de até 34,9% sobre o conhaque e o brandy da UE, exacerbando ainda mais a pressão sobre as empresas europeias orientadas para a exportação. Incerteza política: O Presidente Trump declarou a sua intenção de começar a enviar notificações oficiais aos parceiros comerciais sobre as novas taxas aduaneiras já na sexta-feira, alimentando uma atmosfera de antecipação e apreensão. Trump ameaça impor tarifas mais elevadas do que a atual taxa geral de 10%. O que a UE espera e teme: Antecipação de Compromisso: A UE está a apostar em conseguir pelo menos um acordo preliminar que evite um aumento imediato das tarifas e dê tempo para novas negociações. A UE espera também exclusões para certas indústrias, procurando especificamente uma redução das actuais taxas aduaneiras sobre automóveis, peças, aço e alumínio.

A UE está a apostar em conseguir pelo menos um acordo preliminar que evite um aumento imediato das tarifas e dê tempo para novas negociações. A UE espera também exclusões para certas indústrias, procurando especificamente uma redução das actuais taxas aduaneiras sobre automóveis, peças, aço e alumínio. Risco de escalada: A falta de acordo ameaça não só o aumento das tarifas, mas também medidas de retaliação por parte da UE, o que poderia desencadear novas quedas nas bolsas

A falta de acordo ameaça não só o aumento das tarifas, mas também medidas de retaliação por parte da UE, o que poderia desencadear novas quedas nas bolsas Incerteza macroeconómica: Um fator de risco adicional é o projeto de lei sobre impostos e despesas aprovado pelo Congresso, que os analistas acreditam poder aumentar o défice dos EUA e as pressões inflacionistas. O EU50 (Eurostoxx 50) está a desvalorizar quase 1%. É importante de salientar que as quedas no índice europeu ultrapassaram recentemente as do DAX. Entre as empresas europeias, há uma pressão notavelmente maior sobre as empresas espanholas, italianas e francesas, apesar de a Alemanha ser, em grande medida, a mais afetada pelo potencial aumento das tarifas dos EUA. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.