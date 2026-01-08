Tech realiza, dólar lidera e Trump agita a defesa; Russell 2000 destaca-se apesar do tom misto nos dados Os índices de ações dos EUA devem encerrar o pregão com o mesmo tom com que começaram. O US100 continua sob pressão, com queda de 0,70%, o US500 recua 0,10%, enquanto o US2000 apresenta desempenho superior, com alta de 1,10%.

O dólar americano continua sendo a moeda mais forte, com o USDIDX subindo 0,20% e o EURUSD recuando 0,25%.



O fator dominante hoje é o apelo do presidente Donald Trump para um aumento significativo nos gastos com defesa dos EUA, até $1,5 biliões, juntamente com orientações para reduzir os pagamentos aos acionistas das principais empresas contratadas até que mais seja investido em capacidade de produção e P&D.



Os investidores estão a realizar lucros no setor de tecnologia após ganhos recentes, enquanto os pedidos semanais de seguro-desemprego abaixo do esperado e sinais macroeconómicos mistos estão a moderar o apetite pelo risco antes dos dados importantes do mercado de trabalho dos EUA amanhã.



O défice comercial dos EUA voltou a diminuir (balança comercial: −29,4 mil milhões de dólares contra −58,1 mil milhões de dólares esperados; anterior −48,1 mil milhões de dólares). A melhoria reflete tanto a redução das importações (um efeito retardado das tarifas) como o aumento das exportações (apoiado por um dólar mais fraco).



Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego continuam baixos. O relatório de hoje mostrou um ligeiro aumento para 208 mil (contra 213 mil esperados; 199 mil anteriormente).



A pesquisa de dezembro do Fed de Nova Iorque sobre as expectativas dos consumidores mostrou expectativas de inflação mais altas no curto prazo, enquanto as perspectivas de médio e longo prazo permaneceram estáveis.



As expectativas de inflação para um ano subiram para 3,4% (de 3,2%), enquanto as expectativas para três e cinco anos mantiveram-se em 3,0%.



A Alphabet (GOOG) ganhou 1,9% após ultrapassar a Apple e tornar-se a segunda empresa mais valiosa do mundo pela primeira vez desde 2019, reforçando a sua liderança em inteligência artificial.



Os fundos passivos que gerem mais de 100 mil milhões de dólares estão a reequilibrar-se no início de janeiro de 2026 para se alinharem com as diretrizes atualizadas dos índices Bloomberg (BCOM) e S&P GSCI — normalmente um catalisador para o aumento da volatilidade nos mercados de commodities.



Enquanto o ouro continua a gozar da confiança dos investidores (queda de apenas 0,04%), o sentimento em relação à prata arrefecou drasticamente (queda de mais de 3,40%).



Os investidores estão retirando capital dos ETF's lastreados em prata e se posicionando cada vez mais para uma queda por meio de instrumentos agressivos de venda a descoberto.



As criptomoedas foram vendidas no início do dia, mas os otimistas conseguiram recuperar as perdas no fechamento. O bitcoin está caminhando para o final da sessão ligeiramente em baixa (−0,05%), em torno de US$ 91.200.

