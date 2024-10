Euro recua antes da reunião do BCE 📌

BCE anuncia a sua decisão sobre as taxas de juro às 13h15📃 Perspectivas económicas A situação económica na zona euro não inspira muito otimismo, especialmente quando se olha para as maiores economias, nomeadamente a Alemanha e a França. Os índices PMI enfraqueceram claramente nos últimos tempos. O índice PMI da indústria transformadora para toda a zona euro tem-se mantido abaixo dos 50 pontos desde julho de 2022. O índice PMI dos serviços ainda está do lado positivo, acima dos 50 pontos. No entanto, o índice composto está novamente abaixo dos 50 pontos pela primeira vez desde fevereiro deste ano. Esta situação sugere que o crescimento económico em toda a zona euro até ao final deste ano permanecerá estável, na melhor das hipóteses.

Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Após a recuperação inicial dos índices PMI no início deste ano, estamos agora a observar um regresso à tendência descendente. A redução das taxas de juro pode ter chegado demasiado tarde para a economia. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Tendo em conta as expectativas relativamente à economia europeia, o crescimento manter-se-á relativamente estável. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Inflação abaixo do objetivo A inflação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) para setembro acabou por cair para 1,7% em termos anuais. Este valor é claramente inferior aos 2,2% registados em agosto. Embora a inflação subjacente permaneça elevada em 2,7% em termos anuais, continua a ser inferior à leitura anterior de 2,8% em termos anuais. Se a inflação no próximo mês cair novamente 0,1% em relação ao mês anterior, podemos esperar um enfraquecimento do valor anual, que será o nível mais baixo desde o primeiro trimestre de 2021. O claro enfraquecimento da pressão inflacionista na zona euro sugere a possibilidade de uma perspetiva mais dovish por parte do BCE.

A inflação na zona euro está claramente abaixo do objetivo. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB As expectativas apontam para cortes nas taxas agora e em dezembro As expectativas do mercado apontam claramente para uma redução das taxas agora e outra em dezembro. Depois disso, espera-se que o BCE abrande os cortes nas taxas e tome decisões em reuniões trimestrais. Atualmente, a taxa situa-se em 3,5%, mas, no final deste ano, será de 3,0%. No próximo ano, poderá atingir 2,0%, pressupondo uma redução da taxa em cada reunião trimestral. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

As yields a dois e a dez anos sugerem que as taxas de juro atingirão os 2%. Por outro lado, no passado, assistimos a um prémio sobre as obrigações ao nível de 100-200 pontos de base em comparação com a taxa de depósito. Isto poderia sugerir uma queda para 1% da taxa de depósito. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Como é pode reagir o euro? Nesta altura, é difícil esperar que as yields das obrigações na zona euro desçam muito mais, embora isso possa acontecer com o regresso do QE na Europa.

O EURUSD está atualmente a testar a zona dos 1,0850. No entanto, se o BCE suavizar ainda mais a sua comunicação, uma queda para cerca de 1,0800 não pode ser descartada, com uma retração de Fibonacci nos 78,6%. Se, no entanto, o BCE indicar que os cortes nas taxas serão limitados e que os cortes do próximo ano serão moderados (trimestrais), isso deve funcionar a favor do euro em relação ao dólar a longo prazo.

