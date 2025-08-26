Europa: Situação política francesa traz sentimento negativo aos índices europeus

Há um claro sentimento de pessimismo nos mercados financeiros europeus nesta terça-feira, com os investidores a acompanharem de perto as ações francesas, que podem enfrentar mais uma sessão de alta volatilidade. Os futuros do índice CAC 40 da França caíram cerca de 1,9%, tornando-o o índice de pior desempenho na Europa. As quedas mais significativas estão entre empresas fortemente ligadas à economia francesa, como as retalhistas. As ações francesas continuam sob pressão devido à incerteza política. O primeiro-ministro François Bayrou anunciou uma votação de confiança surpresa a ser realizada no próximo mês, intensificando a liquidação do mercado. As tensões políticas e as preocupações com a estabilidade do orçamento nacional estão a aumentar os receios dos investidores, especialmente porque as blue chips do CAC 40 estão sob crescente pressão, o que deverá ter um peso maior no índice. O CAC 40 está a apresentar um desempenho inferior em comparação com o índice europeu STOXX 600, e o rendimento das obrigações francesas a 10 anos subiu para 3,51%, agravando ainda mais o sentimento no mercado da dívida e aumentando a incerteza dos investidores. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Uma incerteza semelhante também é visível noutros índices europeus importantes. O DAX alemão está a registar quedas moderadas de cerca de 0,5%, embora seja menos afetado do que o CAC 40 francês. Entretanto, o FTSE 100 do Reino Unido caiu mais de 0,8% hoje, refletindo a deterioração do sentimento nos mercados mais amplos, bem como as preocupações com a desaceleração económica global e a instabilidade política. Fonte: xStation5 Volatilidade atual no mercado europeu mais amplo. Fonte: xStation

O índice alemão DE40 caiu cerca de 0,4% durante a sessão de hoje e está oscilando muito perto dos principais níveis de suporte técnico, definidos pelas médias móveis exponenciais de 25 e 50 dias (mostradas como linhas amarelas e azuis no gráfico). No momento, ambas as médias móveis servem como pontos de suporte locais para o mercado — mantê-las poderia sinalizar uma continuação da tendência de alta de médio prazo. No entanto, a pressão descendente evidente nas velas recentes, juntamente com a crescente incerteza nos mercados europeus, sugere que as próximas sessões podem ser cruciais para determinar a direção futura do índice. Uma quebra abaixo destes níveis pode abrir caminho para um teste da EMA de 100 dias (linha verde), localizada perto da área de 23.600 pontos. Fonte: xStation5 Notícias da empresa: A Puma SE (PUM.DE) caiu mais de 1,2% após relatos de uma possível venda da participação detida pela família Pinault, que atualmente detém 29% da empresa. De acordo com fontes, estão em curso discussões com potenciais compradores, incluindo as empresas chinesas Anta Sports e Li Ning Co. Embora as ações da Puma tenham perdido quase 50% do seu valor em relação ao ano anterior, as especulações sobre uma aquisição ajudaram as ações a recuperar cerca de 20% recentemente. Sob o comando do novo CEO Arne Hoeld, a empresa está a trabalhar para melhorar a sua posição no mercado, mas continua a enfrentar forte concorrência de marcas como New Balance e Hoka. É provável que a família Pinault espere um prémio pela venda da sua participação controladora.

O BNP Paribas (BNP.FR) registou uma queda de 5% durante a sessão de hoje, continuando a enfrentar pressão devido à incerteza no mercado francês e à exposição a ativos financeiros locais.

registou uma queda de 5% durante a sessão de hoje, continuando a enfrentar pressão devido à incerteza no mercado francês e à exposição a ativos financeiros locais. Ørsted (ORSTED.DK) subiu 4,2% após a empresa anunciar planos para realizar reuniões com investidores, na sequência da decisão das autoridades americanas de suspender dois projetos eólicos offshore. As ações tinham caído anteriormente 16% na bolsa de Copenhaga, em resposta à incerteza regulatória nos EUA. A empresa está a considerar transferir os direitos dos projetos para outras regiões, a fim de minimizar o risco operacional e de reputação.

Commerzbank (CBK.DE) caiu 5,2% após analistas do Bank of America baixarem a classificação das ações. A instituição destacou o espaço limitado para o crescimento da receita líquida de juros e os riscos crescentes relacionados à exposição a títulos franceses e italianos.

caiu 5,2% após analistas do Bank of America baixarem a classificação das ações. A instituição destacou o espaço limitado para o crescimento da receita líquida de juros e os riscos crescentes relacionados à exposição a títulos franceses e italianos. Leonardo (LDO.IT) caiu 1,1%, apesar das notícias positivas sobre contratos de defesa. Os investidores parecem estar realizando lucros após uma alta anterior nas ações da gigante italiana de defesa.

