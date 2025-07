EURUSD disparou mais de 0.9% 📈

📉Possibilidade de despedimento de Jerome Powell está na origem do movimento

Relatos do The New York Times sugerem que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, preparou um documento com o objetivo de destituir o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Após esses relatos ainda não confirmados, o dólar americano enfraqueceu, uma vez que tal medida poderia não apenas minar a confiança dos investidores estrangeiros no sistema financeiro americano, mas também perturbar a política monetária do Federal Reserve, considerando os repetidos apelos de Trump nos últimos meses por uma série de cortes nas taxas de juros.

A legislação dos EUA impõe inúmeras restrições legais a qualquer tentativa do presidente de destituir o presidente da Reserva Federal. No caso de Powell, Trump provavelmente invocaria a cláusula de «incompetência grave» como justificação. Trump tem frequentemente criticado Powell, acusando-o de não ter reduzido as taxas de juro e insistindo que estas deveriam ter sido reduzidas muito mais cedo, alegando que os níveis atuais estão a pesar sobre a economia dos EUA.

Após a reportagem do NYT, os preços do ouro subiram mais de 1%, o EURUSD ganhou quase 0,7% e os futuros do Índice USD (USDIDX) caíram. A volatilidade em Wall Street aumentou, embora a reação do mercado continue moderada, em vez de dramática. A perspectiva de cortes acelerados nas taxas nos EUA poderia, em teoria, melhorar as condições de crescimento para o mercado de ações e incentivar uma mudança em direção a ativos de risco. No entanto Donal Trump acaba de desmentir e o movimento já está a enfraquecer

EURUSD (intervalo do gráfico H1)

Fonte: xStation5